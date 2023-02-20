«المشرق» يتيح فائدة أعلى ومكافآت مالية عبر «مجموعات نيو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «المشرق» عن إطلاق مجموعات نيو «Neo Groups»، وهو منتج مصرفي مجتمعي فريد من نوعه. حيث بات بإمكان عملاء المشرق والمشرق نيو في الإمارات، إنشاء مجموعات، ودعوة ما يصل إلى 50 صديقاً للانضمام إليها، والحصول بشكل جماعي على معدلات فائدة أعلى على مدخراتهم لدى البنك كلما زادت إيداعات أعضاء المجموعة.

وتتيح مجموعات نيو «Neo Groups»، الذي يسهل إنشاؤه باستخدام تطبيقات المشرق المصرفية عبر الهاتف المحمول، لمستخدميه التفاعل مع المجموعة وتتبع نشاطها في الوقت الفعلي. وفضلاً عن أسعار فائدة مميزة تصل إلى 4.50 %، يمكن لقائد المجموعة الذي يأتي بعضو جديد الحصول على مكافأة قدرها 200 درهم لكل إحالة ناجحة.

وقال فرناندو موريّو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: «يتسم عملاء المشرق بالطموح، ولديهم أيضاً ثروة من الأفكار والخطط المميزة لغد أكثر إشراقاً. ونحن نهدف من خلال هذا المنتج الجديد إلى تجاوز دورنا كشريك مالي لعملائنا، بما يمكننا من مساعدتهم على تحقيق رؤاهم في الحياة. ولا شك بأن إطلاق «مجموعات نيو» سيعزز مكانة المشرق كبنك مبتكر يرقى إلى التطلعات الطموحة لعملائه. ويتيح عرضنا هذا الذي يضفي بُعداً اجتماعياً إلى الخدمات المصرفية، طريقة جديدة تمكن عملاءنا من الاستفادة بأكبر شكل ممكن من مدخراتهم وتنميتها».

وقال رادو توبليشيانو، رئيس المشرق نيو والخدمات المصرفية الشخصية في المشرق: «نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تلبي مختلف احتياجات عملائنا وتساهم في تعزيز عوائد استثماراتهم. وبات الآن بإمكان العملاء من خلال «مجموعات نيو»، أول منتج ودائع مجتمعي على الإطلاق في سوق الإمارات، التعاون معاً للحصول على معدلات فائدة أعلى، حتى وإن لم يكونوا يمتلكون مبالغ ضخمة في حساباتهم. ونحن سعداء للغاية بمساعدة عملائنا على المضي قدماً لبناء مستقبل مالي آمن وتحقيق أهدافهم المالية».

وذكر توبليشيانو أن استطلاع رأي أجراه قسم أبحاث العملاء في المشرق أظهر أن أكثر من 80 % من المشاركين يرغبون بخيار آمن للاستثمار والحصول على أسعار فائدة مضمونة. كما أظهر استطلاع الرأي إلى استعداد العملاء لاستخدام تطبيق «واتسآب» كوسيلة للترويج لمنتج مصرفي مجتمعي، بما يعود بالفائدة عليهم وعلى أصدقائهم وعائلاتهم.

ويوفر «المشرق نيو» بديلاً عصرياً لعروض الخدمات المصرفية الشخصية التقليدية، نظراً لأنه البنك الرقمي الأسرع نمواً في المنطقة. ويوفر هذا البنك الرقمي لعملائه تجربة مبسطة وسلسة توفر الوقت والجهد لدى إجراء المعاملات المصرفية اليومية. ويشتهر المشرق نيو بتقديم حلول مبتكرة، مثل «Neo NXT»، وهو حساب مصرفي لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، يوفر إمكانية فتح حساب في أقل من خمس دقائق، والمصادقة بتقنية التعرف على الوجه، وحسابات غير المقيمين. وكان المشرق قد شهد على مدار العام الفائت زيادة بنسبة 20 % في عدد العملاء الذين يختارون الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية من خلال القنوات الرقمية.

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