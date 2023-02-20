«اقتصادية الشارقة» تطلق المتحدث الذكي عبر «واتسآب»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خدمة المتحدث الذكي (واتسآب الأعمال) عبر تطبيق «واتسآب» بهدف إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتقديم خدمات رقمية تعتمد على أنظمة متطورة، انسجاماً مع خطط الدائرة لترسيخ أهداف الحكومة لإيجاد بيئة رقمية متكاملة ولدعم مسيرة التحول الرقمي. بالإضافة إلى توفير خدمات الدائرة عبر قنوات متعددة، لتمكين المتعاملين من متابعة أعمالهم في أي مكان وزمان من دون الحاجة لمراجعة الدائرة، بما يساعد في تحقيق أهداف الدائرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وممارسة النشاط الاقتصادي في إمارة الشارقة، وبهدف الاستفادة من ثورة تقنية المعلومات في تقديم حلول مبتكرة ومتميزة تمكن المستثمرين من الوصول للخدمات التي يحتاجون إليها من الدائرة بكل سهولة ويسر.

وتشمل قائمة الخدمات في تطبيق المتحدث الذكي خدمة تجديد رخصة، وتجديد اسم تجاري، كذلك الاستفسارات والشكاوى والإفادة عن الرخص ومتابعة الطلبات ،ويستطيع المتعامل استخدام الخدمات فور تسجيل الرقم 0097165122222 للبدء في التواصل، واتباع الإجراءات حتى إنجاز الخدمة واستلامها النهائي. وتعتمد الخاصية الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين من خلال «المساعد الافتراضي» الذي يتميز بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.

كما أن المساعد الافتراضي قادر على تمييز المستخدمين المسجلين والتفاعل مع المتعامل وفقًا للمعلومات المقدمة، واسترداد البيانات المخزنة من ملف تعريف المستخدم وإنهاء المحادثة بطريقة تفاعلية. كما تضمن الخدمة الحفاظ على خصوصية المتعاملين، حيث إن جميع الرسائل المتبادلة ضمن حساب «واتسآب» الموثّق تكون مشفرة لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

خدمات متطورة

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تعمل وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية واستحداث وطرح كل ما هو جديد من خدمات إلكترونية متطورة تستهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين للوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الذكية،وهي تأتي استمراراً لمنهج الجودة الذي تتبعه الدائرة، وفي إطار استراتيجية الدائرة التطويرية التي تستهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة في تمكين المتعاملين من متابعة أعمالهم في أي مكان وزمان من دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

معاملات رقمية

وأشار إلى أن عدد المعاملات الرقمية المنجزة خلال عام 2022 بلغ 424638 معاملة وأن هذا العدد الكبير من المعاملات الرقمية يعكس مدى حرص الدائرة على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للجمهور والمستثمرين والشركاء، عبر تحويلها إلى النمط الرقمي، الذي يسهل الإجراءات ويقلص الوقت ويحد من هدر الموارد، وذلك من خلال تقديم خدمات حكومية مبتكرة وسهلة وسريعة بما يشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة منها، والذي يؤكد على كفاءة ومتانة وجودة النظم التقنية لدائرة التنمية الاقتصادية وعمليات التحسين المستمر التي تنتهجها الدائرة.

وأكد علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات أن خدمة المتحدث الذكي بحلتها الجديدة عبر تطبيق «واتسآب» أصبحت تطور لتجربة المتعاملين وتلبّي احتياجاتهم بشكل أسرع، وذلك نظراً للانتشار الواسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى سهولة استخدامها، والتي تأتي في إطار خطط الدائرة لتوفير خدمة سريعة وفعّالة، وتيسير إجراء المعاملات، وتوفير الوقت والجهد للمستثمر في تنفيذها. كما تتيح الدردشة التفاعلية عبر تطبيق «واتسآب» خدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم وأسئلتهم إلكترونياً حول الخدمات مما يزيد من دقة التواصل وفعاليته، مع توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع قدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل وتمكينهم من الوصول إلى حزمة الخدمات الرقمية المتكاملة. حيث تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية والتقنية واستحداث وطرح كل ما هو جديد من خدمات رقمية متطورة تستهدف تبسيط الإجراءات على جمهور المتعاملين، حيث نعمل جاهدين على تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية.

وأضاف إن هذا الاهتمام هو ما يدفعنا إلى العمل بدرجة عالية من الجودة ومزيد من الانسيابية والدقة وتحقيق الرؤية المنبثقة من استراتيجية إمارة الشارقة خاصة والإمارات عامة، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بضرورة التيسير على الجمهور وتقديم أفضل الخدمات واستخدام التقنيات الحديثة.

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