افتتاح منشأة مبيعات وخدمات وقطع غيار شاحنات «فورد» بمجمع دبي للاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة «الطاير للسيارات» أول منشأة مبيعات وصيانة وقطع غيار خاصة بعلامة شاحنات فورد في مجمع دبي للاستثمار، في قلب مركز المواصلات والخدمات اللوجستية في مدينة دبي.

تتضمن المنشأة، الممتدة على مساحة 2700 متر مربع والمخصصة حصراً لشاحنات فورد، صالة عرض بمساحة تكفي لعرض شاحنتين، ومنطقة خدمات مريحة تتضمن صالة للعملاء ومركز خدمة متكاملاً مجهزاً بطاقة استيعابية للعمل على ست شاحنات في نفس الوقت. ويعمل في المنشأة طاقم من موظفي المبيعات والخدمة لمساعدة العملاء في تلبية جميع متطلباتهم.

وقال أشوك خانا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: تواصل أعمالنا الخاصة بعلامة شاحنات فورد تسجيل نمو ملحوظ، واليوم بات لدينا منشأة جديدة بالكامل مخصصة لهذه العلامة في موقع استراتيجي يسهل على عملائنا الحصول على خدمات الصيانة والمبيعات وغيرها الكثير. وستساهم المنشأة الجديدة في خفض مدة التعطل، ورفع الكفاءة التشغيلية للعملاء، فضلاً عن مساعدتنا على التواصل معهم بشكل أفضل.

تم تصميم منشأة شاحنات فورد وفق نظام إدارة المباني الموفر للطاقة، والذي يسمح بالتحكم في الإضاءة والتكييف ومنافذ دخول الضوء الطبيعي، مما يخلق مساحة عمل مريحة وعملية لعملائنا وطواقمنا على حدٍ سواء، ويساهم في الوقت ذاته في خفض بصمتنا الكربونية. ويجري إعادة تدوير جميع مصافي الزيت والنفايات في المنشأة، بما يساعد على خفض تأثير عملياتها التشغيلية على البيئة.

من جانبه، قال بهاتين توبشو، العضو المنتدب لشاحنات فورد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: نهنئ شركاءنا في دولة الإمارات، شركة الطاير للسيارات، على افتتاح هذه المنشأة الجديدة لشاحنات فورد. وهي محطة مهمة واستثمار كبير سيسهم في تعزيز الكفاءات التشغيلية، نظراً لقربها من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي. ونتطلع لرؤية عملائنا يترددون على هذه المنشأة للحصول على المساعدة وتلبية جميع متطلباتهم.

وعلق ديف جونستون، نائب مدير عام «فورد أوتوسان»: بعد أكثر من تسع سنوات من التعاون، لم تعد الطاير وعلامة شاحنات فورد مجرد شركاء تجاريين لنا، بل أصبحنا بمثابة عائلة تجمعنا رؤية وأهداف مشتركة. واليوم نتوج هذه العلاقة الطويلة بافتتاح هذه المنشأة المتميزة التي ستمكننا من تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا. ويمثل هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرتنا ضمن دولة الإمارات، وداعماً لتوسيع حضورنا الإقليمي. ونأمل أن تكون فاتحة لمزيد من النجاح والازدهار لفريق الطاير للسيارات.

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