22 مليوناً إسترلينياً صادرات آيرلندا الشمالية الغذائية إلى «دول التعاون» 2022

المصدر: دبي - البيان

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حقّقت عائدات صادرات آيرلندا الشمالية من الأغذية والمشروبات إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2022، أكثر من 22 مليون جنيه إسترليني، بنمو 16%، مقارنة بـ2021. وتعكس القيمة المحققة، المكانة الرائدة التي اكتسبتها آيرلندا الشمالية على مستوى العالم، في تقديم منتجات ممتازة وعالية الجودة، إلى جانب اعتمادها أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي، وتتبع مسار المنتجات الغذائية. إذ تحولت آيرلندا الشمالية؛ بفضل ذلك إلى الوجهة المفضلة لشراء المنتجات الغذائية الفاخرة لدى المستهلكين والمطاعم في مختلف أنحاء العالم.

تأتي النتائج في الوقت الذي تستعد فيه آيرلندا الشمالية للمشاركة في «غلفود 2023»، المعرض الأضخم للأغذية والمشروبات في العالم، الذي يقام بالفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تشارك للمرة السادسة عشرة على التوالي، بمجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة بالأغذية والمشروبات في آيرلندا الشمالية.

جودة عالمية

وتعرض الشركات ضمن جناح آيرلندا الشمالية، منتجات غذائية متنوعة، ذات جودة عالمية، مثل: المأكولات البحرية، والحبوب، ومنتجات الألبان، والمخبوزات، ذات العلامة التجارية الخاصة، بالإضافة إلى تقديم حلول ذكية لتكنولوجيا الغذاء. وساهم قطاع الأغذية الزراعية وأنشطة الشركات المُنتجة، في تحقيق نمو معدل الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وإلى أكثر من 70 دولة في مختلف أنحاء العالم بشكل عام، حيث أسهمت الصادرات في دعم الاقتصاد بما يقارب 5.4 مليارات جنيه إسترليني.

وأشارت أحدث التقارير الإحصائية إلى أن إجمالي صادرات السلع والمنتجات من آيرلندا الشمالية إلى دول مجلس التعاون الخليجى بلغ 137 مليون جنيه استرلينى، منها 16% من قطاع الأغذية والمشروبات، كما تشكل فئة المشروبات أكبر نسبة من الصادرات، حيث بلغت قيمة الصادرات 4.6 ملايين جنيه إسترليني، تليها منتجات الحبوب بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني، ومنتجات الألبان بمليوني جنيه إسترليني.

وجهة واعدة

وقال سكوت حنا، مدير أول تطوير الأعمال في هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة آيرلندا الشمالية، الإمارات، وعُمان، والبحرين: «تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وجهة واعدة، ذات إمكانات هائلة؛ لما توفره من فرص لقطاع الأغذية والمشروبات ذات الجودة والشهرة العالمية في آيرلندا الشمالية؛ نظراً إلى تنامي أشهر المطاعم وتجارب الطعام العالمية الفاخرة والفريدة في المنطقة، لهذا تعتبر من الأسواق الرئيسة المستهدفة من قبل منتجي السلع الغذائية، لاسيما منتجات الألبان، والمأكولات البحرية، والمشروبات، والمكونات الأساسية للأطعمة، الموجهة إلى قطاع التجزئة الفاخرة، وقطاع الخدمات الغذائية، مثل: المطاعم والمقاهي».

وأضاف: «نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للمطاعم، التي تقدم تجارب طعام فريدة، وانعكس ذلك على أداء الشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات في آيرلندا الشمالية، التي حققت نجاحاً كبيراً في استهداف المستهلكين الإقليميين، الذين يبحثون عن العلامات التجارية المميزة بإنتاج آيرلندا الشمالية».

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