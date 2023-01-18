5000 جهة عارضة في «جلفود 2023»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي انطلاق الدورة الـ 28 من معرض جلفود، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، وذلك بين 20 وحتى 24 فبراير 2023، والتي تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم في دبي لرسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وتعد هذه الدورة الأكبر من نوعها مع زيادة مساحة المعرض بما لا يقل عن 30% من المساحة الإجمالية مقارنة بالأعوام السابقة، وتم تأكيد مشاركة ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة، منها 1,500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية. ويُعزى جزء من التوسع القياسي في حجم المعرض إلى إطلاق منصة جلفود بلس، القاعة الجديدة والمصممة خصيصاً للفعالية، والتي تتيح للمشاركين في المعرض لأول مرة استعراض منتجاتهم على امتداد مساحة إضافية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.

وتشمل قائمة الجهات العارضة عدداً من أبرز العلامات العالمية، بما فيها يونيليفر، ومجموعة الخليج للتسويق (جي إم جي)، وأمريكانا، ومجموعة أغذية وفونتيرا وماكين ومونين، ومجلس تصدير الدواجن والبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، وهانتر فودز، وشركة أسماك، ومينيرفا فودز، ومجلس تصدير الألبان الأمريكية، وفرينسا جروب، والإمارات للمأكولات الخفيفة والربيع؛ إضافةً إلى العلامات التي تشارك للمرة الأولى في الفعالية مثل الشركة البرازيلية لمعالجة الأغذية بي آر إف جلوبال، وهيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائية المصنعة.

ويُقام معرض جلفود بالتزامن مع تحضيرات الإمارات لاستضافة مؤتمر كوب 28 العام الجاري، مما يجعله منصةً مثالية تجمع الأطراف المعنية في قطاع الأغذية والمشروبات بداية العام لتعزيز مساعي الانتقال نحو أنظمة أكثر استدامة لإنتاج الأغذية واستهلاكها.

ويكشف المعرض عن باقة متنوعة من المنتجات والابتكارات الجديدة، ويوفر منصةً عالمية متفردة للاستفادة من فرص الأعمال من خلال احتضان 125 جناحاً وطنياً، ويشارك العديد منها في الفعالية للمرة الأولى مثل أرمينيا وكمبوديا والعراق، مع الترحيب بالعديد من الأجنحة السابقة مثل جنوب أفريقيا وأستراليا.

الاستدامة في محور الاهتمام

ويشهد المعرض إطلاق جلفود جرين، المبادرة العالمية الجديدة للاستدامة والمصممة لتحفيز الحوارات على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات بهدف إحداث نقلة نوعية نحو أنظمة أكثر مرونة واستدامة لإنتاج الأغذية واستهلاكها. وأطلق المعرض في إطار هذه المبادرة فعالية جلفود جلوبال فوريست، والتي تنسجم مع حملات التشجير العالمية، وبدأت المبادرة بالفعل في غرس الأشجار على امتداد أربع دول هي الإمارات وأوغندا والإكوادور وإندونيسيا.

وتظهر قضايا الاستدامة ضمن محاور عديدة على أجندة المعرض، حيث يتضمن إقامة مؤتمر متخصص يناقش العديد من المواضيع ذات الصلة مثل الجهود اللازمة لوقف هدر الطعام، والحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع صناعة الألبان، وتحديد الركائز الضرورية لإرساء قطاع أغذية آمن ومستدام وحيوي.

ويسلّط معرض جلفود للمرة الأولى في تاريخه الضوء على أبرز الطهاة العالميين الذين يركزون على التنوع الحيوي في قطاع المطاعم، ويقدمون خلال المعرض سلسلةً من الدورات التدريبية، وورش العمل التي تهدف لإحداث تغيير فعّال من خلال مبادرات الاستدامة ووقف هدر الأغذية.

كما تشهد دورة هذا العام انطلاق فعاليات جوائز جلفود جرين، التي تستقبل الترشيحات ضمن خمس فئات تشمل جائزة قطاع الخدمات الغذائية الخضراء، وجائزة إدارة النفايات، وجائزة الابتكار في الأغذية الخضراء، وجائزة أفضل خبير استدامة في العام، وجائزة أفضل شركة استدامة في العام.

يناقش مؤتمر جلفود إنسباير عدداً من المواضيع الرئيسية التي تركز على الاستدامة والجودة وإمكانية الوصول، ويشهد مشاركة واسعة من الوزراء وأصحاب المصلحة في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، إلى جانب رجال أعمال وشخصيات من المجتمع المدني وخبراء القطاع. ويتعاون جلفود مع وكالة مينتيل العالمية المتخصصة بأبحاث السوق والحائزة على جوائز، لتنظيم برامج قيادة فكرية في قطاع الأغذية والمشروبات.

حركة دبي للمأكولات العالمية

تستضيف منصة جلفود بلس هذا العام فعالية توب تايبل التي تشهد تقديم أطباق مميزة لأفضل القيّمين على تجارب تناول الطعام الحائزة جوائز على مستوى العالم. كما يستعد جلف هوست 2023 لإطلاق فعالية حركة دبي للمأكولات العالمية، والتي توفر منصة مميزة للطهاة المحليين للعمل معاً نحو رسم ملامح الهوية الثقافية لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها في مشهد الطهي العالمي. ووقع اختيار الحركة هذا العام على سنغافورة، نظراً لاحتضانها مشهد طهي نابض بالحياة.

ويواصل جلفود تعزيز مكانته باعتباره المنصة الأولى من نوعها لتمكين المواهب في قطاع الأغذية والمشروبات وإحداث تغيير في حياتهم المهنية، فيستضيف الفائزين في نهائيات مسابقة يوث إكس للمنافسة في جلفود 2023، ويقدم لهم فترة تدريب مميزة في أحد المطاعم العالمية الحائزة على ثلاث نجوم ميشلان. كما يشهد المعرض إقامة فعالية يوث إكس للتسريع الأكاديمي لأول مرة.

فعالية فود ميتافيرس

تُقام فعالية فود ميتافيرس القائمة على تقنية البلوك تشين ضمن مساحة جلفود بلس، وتتيح للزوار استكشاف الفرص المذهلة التي يقدمها عالم الأغذية المستند إلى تقنيات الجيل الثالث من الإنترنت (الويب 3).

وتُمنح جوائز جلفود للابتكار إلى رواد الابتكار على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات. واستقبل المعرض مئات طلبات الترشيح للجوائز ضمن 10 فئات مختلفة وتشمل أفضل منتج للمشروبات، وأفضل منتج عضوي، وأفضل منتج مجمد، وأفضل تصميم للتغليف، وأفضل منتج نباتي.

يعتزم معرض جلفود إنشاء منصة تتيح للشركات المتخصصة في قطاع الأغذية استعراض منتجاتها وخدماتها وحلولها أمام أبرز المشترين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تسهيل الصفقات التجارية عبر القارات، ويتضمن برنامج اجتماعات المعرض بالفعل أكثر من 10 آلاف اجتماع مؤكد.

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