«أرادَ» ترسي عقدين بـ 939 مليون درهم لبناء 986 منزلاً في مشروع «مسار» بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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أرست «أرادَ» مؤخراً عقدين رئيسيين، بقيمة إجمالية تبلغ 939 مليون درهم لبناء 986 منزلاً جديداً، ضمن مرحلتين سكنيتين في مشروع «مَسار» بالشارقة. هذا، وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية في «مَسار» 8 مليارات درهم، ويضم 4,000 منزل فاخر، ضمن مخطط رئيسي مستوحى من الطبيعة الخضراء، يتضمن أكثر من 50,000 شجرة.

وتبلغ قيمة العقد الأول 401 مليون درهم، ويغطي بناء 421 فيلا ومنزلاً ريفياً فاخراً ضمن كايا، المرحلة السكنية الثانية من مَسار، وحصلت عليه شركة بيفوت للهندسة والمقاولات العامة، والتي تمتلك أكثر من 44 عاماً من الخبرة في السوق المحلية ومقرها أبوظبي، وستبدأ الأعمال الإنشائية في كايا فوراً وستستغرق 18 شهراً.

كما تبلغ قيمة العقد الثاني 538 مليون درهم، ويشمل تشييد 565 فيلا ومنزلاً ريفياً فاخراً في روبينيا، وهي المرحلة السكنية الثالثة من مجتمع مَسار، وقد حصلت عليه إنترماس للهندسة والمقاولات، وهي شركة مقاولات رائدة مقرها الشارقة، وتتمتع بسجل حافل من الخبرات الإقليمية، وتقوم حالياً بتشييد جزء من سنديان، المرحلة السكنية الأولى من المشروع. وقد سبق أن قامت الشركة ببناء عدة مراحل في مشروعي أرادَ الجادة ومساكن نَسمَة. هذا، وستبدأ الأعمال الإنشائية في روبينيا فوراً، ومن المخطط إكمالها خلال 17 شهراً.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «يؤكد العقدان الجديدان مدى التزامنا بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في مجتمع مَسار، والذي يشهد اهتماماً متزايداً وطلباً متنامياً، بعد افتتاح المنطقة الترفيهية المركزية ومنزل العرض مؤخراً، حيث يمكن للمهتمين اليوم الاطلاع على ما ستكون الحياة عليه في قلب هذا المشروع الأخضر».

وأضاف الخشيبي بقوله: «إننا نشهد اهتماماً متزايداً من جانب المشترين والمستثمرين في مَسار، وذلك عقب القرار الحكومي، الذي صدر مؤخراً بالسماح لجميع الجنسيات بشراء العقارات على أساس التملك الحر في الشارقة، وقد تم بحمد الله بيع ثلث المشروع حتى الآن، وهذا ما دفعنا لطرح مراحل جديدة للبيع تلبية للطلب المتنامي على هذا المنازل العصرية ضمن بيئة طبيعية غنية».

وبعد ترسية هذه العقود الأخيرة يكون العدد الإجمالي للمنازل، التي يتم بناؤها في مَسار حتى الآن 1,416 فيلا ومنزلاً ريفياً فاخراً، حيث من المتوقع تسليم المرحلة الأولى بحلول شهر يونيو 2023.

وقد بدأ بيع المنازل في أزاليا، المرحلة السكنية الرابعة من مَسار، مطلع شهر نوفمبر، ويتوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2024. وتضم أزاليا في مجملها 566 وحدة، تتنوع خياراتها بين المنازل الريفية الفاخرة من غرفتي نوم، وصولاً إلى الفلل الراقية من ست غرف نوم.

هذا، وقد تكرم صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، بافتتاح مشروع مَسار في شهر سبتمبر الماضي، ويتوسط هذا المجتمع المتكامل مركز زوار مَسار، والذي يستقبل زواره حالياً مع باقة من المرافق الترفيهية العائلية، بما في ذلك منطقة مغامرات مخصصة للأطفال ومنطقة ألعاب مائية، ومسرح خارجي، وميدان للتزلج على اللوح، إضافة إلى الفرع الثاني من ركن زاد للمطاعم ضمن محيط أخضر ومنسق بعناية فائقة، كما تم افتتاح فيلا العرض في المشروع، والتي يمكن الوصول إليها عبر ممر مزين بالأشجار.

وقد فاز مشروع مَسار في شهر نوفمبر بجائزة «أفضل مخطط رئيسي للعام» خلال حفل توزيع جوائز التصميم في الشرق الأوسط لعام 2022، حيث أشادت لجنة التحكيم بتصميمه المبتكر والمستوحى من الطبيعة، والذي يشجع المقيمين والزوار على تبني أساليب حياة صحية ونشطة.

ويقع مجتمع مَسار في ضاحية السيوح المتنامية في إمارة الشارقة، وعلى مقربة من مدينة تلال، وجامع الشارقة الكبير، ومشروع أرادَ الأول، مساكن نسمة، ويمتاز بسهولة اتصاله مع شارع الإمارات وطريق مليحة، كما لا يبعد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي، و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي، ويتيح الموقع الاستراتيجي للمشروع حركة سلسة ومريحة بدون ازدحامات مرورية من مدينة الشارقة إلى دبي، وبقية الإمارات الشمالية.

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