الإمارات العالمية للألمنيوم تزود شركة كوبي ستيل بالألمنيوم الشمسي لصناعة هياكل السيارات

المصدر: وام

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توريد ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية إلى شركة كوبي ستيل لتصنيع ألواح هياكل سيارات نيسان.

وتنص الاتفاقية المبرمة مع شركة كوبي ستيل على توريد ألمنيوم "سيليستيال" من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أحد أكبر مصانع سبائك الدرفلة في اليابان. وتستخدم شركة السيارات اليابانية العملاقة الألمنيوم لصناعة ألواح هيكل السيارة مثل الأبواب وغطاء المحرك.

جاء ذلك في إطار شراكة تجارية ممتدة منذ أكثر من 25 عاماً، حيث تزود الإمارات العالمية للألمنيوم شركة كوبي ستيل بآلاف الأطنان من الألمنيوم سنوياً.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تعد الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تصنع الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، ونفتخر باختيار معدن "سيليستيال" الخاص بنا لصناعة أجزاء سيارات نيسان بالإضافةِ إلى العديد من سيارات الشركات العالمية الرائدة الأخرى. ونتطلع إلى زيادة إنتاجنا من ألمنيوم "سيليستيال" على مدار السنوات القادمة، للمساهمة في إزالة الكربون من عملياتنا و لمنتجات عملائنا أيضاً. كما نشكر شركة كوبي ستيل على ثقتها الدائمة و المتواصلة لنا ولمعدننا".

وفي العام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية من خلال اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تدير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في صحراء دبي.

وتتوقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم زيادة إنتاجها من "سيليستيال" بشكل كبير من خلال مبادرة استراتيجية بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ودوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات لبيع أصول الطاقة التي تعمل بالغاز التابعة لها والحصول على الكهرباء اللازمة لعملياتها من الشبكة، مما يتضمن نسبة متزايدة من الطاقة النظيفة.

وسيزيد الطلب الثابت على الطاقة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قدرتها على استشراف الطاقة الإجمالية اللازمة للشبكة، ويحفز تطوير شركة "مياه وكهرباء الإمارات" لمشاريع الطاقة الشمسية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون حجم التوسع الناتج مباشرة عن هذه المبادرة أكبر من إجمالي قدرات توليد الطاقة الشمسية المركبة الحالية في دولة الإمارات. وستستخدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كل الطاقة الشمسية الإضافية بمجرد تركيبها.

ويقلل ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات صهر الألمنيوم بشكل كبير، وبالتالي فهو يساهم في تقليل انبعاثات النطاق 3 لعملاء الشركة.

وتأتي الاتفاقية مع شركة كوبي ستيل في أعقاب توقيع اتفاقيات توريد ألمنيوم سيليستيال مع مجموعة BMW وشركة هاميرير ألمنيوم إنداستريز، المورد الرئيسي لقطع غيار سيارات مرسيدس-بنز.

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