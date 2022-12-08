شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: الإمارات تمضي قدماً نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة

المصدر: دبي- البيان

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ألقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمشروع المُسرّعات المستقلة للتغير المناخي، كلمة رئيسة في افتتاح قمة Global Construction Impact Summit، بمعرض الخمسة الكبار، بمركز دبي التجاري العالمي، أكدت خلالها أنّ دولة الإمارات مستعدة للمضي قدماً في رؤيتها الرامية إلى تحقيق مستقبل أخضر وأكثر استدامة.

وانعقدت الدورة الأولى من القمة في اليوم الثالث من معرض The Big 5، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأكثرها تأثيراً في قطاع البناء، ويختتم المعرض الممتد لأربعة أيام، فعالياته، اليوم، بمشاركة أكثر من 2000 جهة عارضة من 60 دولة.

وأشارت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، خلال حديثها إلى جمهور يضم مجموعة من المفكرين والمبتكرين وصناع السياسات ومستشاري المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى أنّ الإمارات التي ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، ملتزمة بشكل راسخ بتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن اعتماد التطورات التكنولوجية والحلول الذكية الكفيلة بحماية المناخ، ويُعدّ قطاع البناء، من أهم ركائز هذا التحول.

وقالت: يسهم قطاع البناء والتشييد في جميع أنحاء العالم، في ما لا يقل عن 39 % من انبعاثات الكربون العالمية، وتُشير التوقعات إلى أنّ حجم هذه الانبعاثات في دولة الإمارات، هو أعلى بكثير، بسبب الطلب العالي في قطاع التبريد والاستهلاك غير المدروس للطاقة في المباني القائمة. لذا، تأتي تدابير كفاءة الطاقة في المباني الخضراء والطاقة المتجددة، في طليعة سياسات الحدّ من التغير المناخي في الدولة.

وأضافت: تم إنشاء المُسرّعات المستقلة للتغير المناخي، لتعزيز التزام حكومة الدولة بالاستدامة والعمل المناخي. ونحرص على تفعيل مشاركة جميع الجهات المعنية والبارزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتقديم توصيات بشأن السياسات الفعالة والمدعومة بالأبحاث، والاستفادة من إمكانات الاقتصاد الأخضر في المنطقة، مشيرة إلى تطلعها للإمكانات المتميزة التي توفرها هذه المنصة، وما تحمله من تأثيرات إيجابية في البيئة، إلى جانب ما يمكن أن تقدّمه من حلول مستدامة في المستقبل.

وبالإضافة إلى مساهمته الناجحة في التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر COP28، سيعمل مشروع مُسرعات العمل لتفادي التغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع الشركات العالمية التي تتطلع إلى الشروع في رحلة الاستدامة في المنطقة، وخصيصاً في الإمارات العربية المتحدة. ويدعم المشروع، بوصفه مسرعاً للأعمال، شركات التكنولوجيا الناشئة عالمياً ومحلياً، في توسيع بصمتها التجارية داخل المنطقة، بما ينسجم مع التزامها بتحقيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في دولة الإمارات، من خلال تعزيز مساهمة الخدمات والمنتجات والوظائف المرتبطة بالاستدامة، في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة كمركز للابتكار المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتدى

واستضافت دورة هذا العام، منتدى Women in Construction، وهو منصة تسعى إلى تفعيل دور المرأة في قطاع البناء، الذي تشغل فيه السيدات نسبة 10 % فقط، من إجمالي عدد العاملين فيه. وافتتحت تشالتو ساني وزيرة التنمية الحضرية والبنية التحتية الإثيوبية، المنتدى رسمياً، بتسليط الضوء على إنجازات بلادها في تأمين فرص عمل متكافئة، ودعت الحضور لزيارة معرض Big 5 Construct Ethiopia، المقرر عقده في أديس أبابا، من 18-20 مايو 2023.

وتلا ذلك كلمة، ألقتها أول مهندسة طيران في الإمارات، الدكتورة سعاد الشامسي، التي تحدثت عن رحلتها وحثت النساء على متابعة أحلامهن وإلهام النساء الأخريات. وأشارت الدكتورة الشامسي، مهندسة طائرات ومستشارة طيران في مبنى المطار الجديد بمطار أبوظبي الدولي، بخبرة تصل إلى 18 عاماً: «كنت في غاية السعادة، حينما علمت في أول مقابلة لي، بأنّني أول مهندسة طيران إماراتية، لكن أدركت لاحقاً أن هذا اللقب لا يحمل أي أهمية، بدون الحرص على إلهام الأجيال القادمة، ودعمها بجميع الأشكال. وتستطيع المرأة اليوم، دخول جميع ميادين العمل، ولا يعد قطاع البناء استثناءً من ذلك».

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