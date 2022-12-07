«بروڤن» تحصل على اعتماد أيزو 27001

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة «بروڤن»، الشركة المتخصصة في قطاع تعهيد الأعمال في الإمارات، على أيزو 27001، الذي يعدّ الاعتماد الدولي الأبرز في مجال إدارة أمن المعلومات.

ويأتي الحصول على اعتماد ISO 27001 شهادة على استثمار «بروڤن» في الأفراد والعمليات والتقنيات التي تضمن الحماية من تهديدات الجريمة السيبرانية، حيث يهدف الاعتماد إلى مساعدة الشركة وموظفيها وشركائها وعملائها على تلبية احتياجات العمل بأمان وفعالية. وقالت أوزما محسن، مديرة تميّز الأعمال في «بروڤن»: يسرنا تحقيق هذا الإنجاز والحصول على شهادة ISO 27001، التي تعني أنه بوسعنا توفير بيئة آمنة لكل الأطراف الداخلية والخارجية وحمايتهم من المجرمين السيبرانيين واختراقات البيانات التي تسببها مؤثرات داخلية.

وقال رامي إسماعيل، مدير تقنية المعلومات لدى «بروڤن»: «بفضل تلبية المتطلبات الصارمة لهذه الاعتمادات الدولية، أثبتت «بروڤن» التزامها التام بحماية البيانات الخاصة والبيئة وبمواصلة تزويد العملاء والشركاء والموظفين بأفضل النتائج والمخرجات».

ويبرز الحصول على اعتماد أيزو 27001 حرص «بروڤن» على تطوير الخدمات وقياسها بمعايير التميز العالمية والالتزام بأفضل الممارسات الصناعية، حيث تعرف أيزو بكونها تطبق أكثر المعايير صرامة ودقة في العالم وتحظى بمكانة مرموقة على الصعيد الدولي. ويعد اعتماد أيزو 27001 واحداً ممن أكثر معايير أمن المعلومات استخداماً وأهمية، فهو يحدد كيفية إدامة المعلومات والتعامل معها بشكل آمن، بما في ذلك ضوابط الأمن اللازمة وتحديد أهداف أنظمة إدارة أمن المعلومات.

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