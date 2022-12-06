2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 574 مبايعة بقيمة 1.82 مليار درهم، منها 97 مبايعة للأراضي بقيمة 758.87 مليون درهم و477 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.06 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 266 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة أم الشيف. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 296.46 مليون درهم، منها 15 رهن أراض بقيمة 24.26 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 272.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 64 مليون درهم، وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 38 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 100.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14 مليون درهم.

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