تضخم منطقة اليورو يقترب من ذروته

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قال لويس دي جيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم في منطقة اليورو سيحوم حول مستوياته الراهنة في الشهور القليلة المقبلة قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2023. وأضاف خلال حدث مالي في ميلانو بإيطاليا أن التضخم على الأرجح قد بلغ ذروته أو يقترب منها على كل حال.

ويعتقد جيندوس أن التضخم الأساسي قد بلغ مستوى الذروة، وربما قد يتحرك بنحو نقطة عشرية واحدة صعوداً أو نزولاً، ولكنه سينخفض خلال النصف الأول من العام المقبل، حسب تعبيره.

وقفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6 % في أكتوبر الماضي، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً، وذلك مقابل 9.9 % في سبتمبر، بحسب ما أعلنته وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات».

وجاء التضخم المدفوع في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أقل من التوقعات بارتفاعه إلى 10.7 % على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 1.5 % خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

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