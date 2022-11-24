«الفطيم تويوتا» تطلق نظام تشغيل متصلاً بالإنترنت للأساطيل التجارية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الفطيم تويوتا، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، عن إطلاق فليمو من تويوتا، وهو نظام إلكتروني مخصص لإدارة أساطيل سيارات زبائنها التجاريين. ويعمل فليمو على مراقبة الأساطيل في الوقت الحقيقي من خلال لوحة تحكم شاملة، ويساعد المستخدمين على تحسين عمليات التوصيل بكل سهولة من حواسيبهم وهواتفهم المحمولة.

ويحظى النظام الجديد بدعم شركة تويوتا تسوشو كونكتد ميدل إيست ويمكن استخدامه في المركبات من مختلف العلامات. وكخطوة أولى، توفر الفطيم تويوتا نظام فليمو في سيارات تويوتا لايت إيس التجارية الخفيفة في الإمارات.

وقال كارلوس مونتينيجرو، المدير الإداري لاستراتيجية الأسطول في الفطيم للسيارات: يسرنا إطلاق فليمو، النظام الشامل والمتصل بالإنترنت لإدارة الأساطيل والذي يوفر عمليات توصيل مرنة وبتكلفة تنافسية وذلك انطلاقاً من معايير تويوتا الأصيلة للجودة والمتانة والموثوقية. وسيقدم حلولاً مخصصة للشركات الراغبة بالاستفادة من أساطيلها بشكل أفضل وضمان فاعلية عملياتها، حيث سيسهم تفعيل هذا النظام على الحد من التكلفة الإجمالية للملكية لكل مركبة متصلة به من خلال توفيره تحليل مفصل حول سلوكيات القيادة المتبعة، واستهلاك الوقود واختيار مسارات الطرق. ونحن واثقون بأن فليمو سيكون جزءاً أساسياً من عمليات إدارة الأساطيل في الإمارات.

ويوفر النظام الجديد كمية وفيرة من البيانات المهمة لمراقبة سلامة المركبات وأدائها، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المعلومات، بدءاً من مواقع المركبات وسلوك السائقين وسجل الرحلات ومواقع الحوادث، ووصولاً إلى تخطيط جداول الرحلات ومسارات التوصيل وإدارة عمليات التوصيل في الوقت الحقيقي.

ويتضمن النظام الجديد لوحة تحكم مبسطة تدعم العمليات اليومية لمالكي الأساطيل من خلال عرض حالة المركبات، كما يوفر رؤية شاملة عن البيانات المعالَجة، والتي تتضمن بيانات أجهزة القياس عن بُعد وبيانات إدارة الأساطيل وبيانات المديرين والسائقين. ويمكن للمستخدمين، عن طريق تطبيق بسيط، معرفة المركبات المتوفرة وحالة الصيانة، والحصول على تحليلات معمقة عن استهلاك الوقود والمسافة المقطوعة، وتقييم تأثير الأحداث من خلال تحليل سلوك السائقين، وتتبع حالة عمليات التوصيل، والتأكد من معدل استخدام المركبات.

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