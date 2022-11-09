«بن غاطي العقارية» و«جاكوب آند كو» تشيّدان واحدة من أعلى ناطحات السحاب في العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركتا بن غاطي للتطوير العقاري ومقرها دبي، وعلامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية «جاكوب آند كو»، تعاونهما لتطوير مشروع ناطحة سحاب فائقة الفخامة في إمارة دبي تحت اسم «برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» التي تعد واحدة من أعلى ناطحات السحاب في العالم.

وستقام فعالية كبرى ستشهد إزاحة الستار عن برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» في 16 نوفمبر، في كوكاكولا آرينا بدبي.

ويهدف «برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» في قلب منطقة الخليج التجاري إلى تحقيق رقم قياسي بوصفها أحد أطول المباني السكنية في العالم. يضم التصميم المقترح أكثر من 100 طابق. وسيكون التصميم على الطراز المميز لعلامة صناعة الساعات والمجوهرات «جاكوب آند كو» وبن غاطي. وسيتضمن البرج مرافق راحة متعددة مثل مسبح مفتوح «إنفنتي» بإطلالة على أفق دبي، ومنتجع صحي فاخر، وصالة للألعاب الرياضية.

وقال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة «بن غاطي للتطوير»: «نشهد شراكة مهمة بين علامتين تجاريتين تتميزان بالسعي الدؤوب نحو تحقيق ما يتخطى المألوف. وقد استوحينا الإلهام من تحركات الساعات المعقدة التي تفوقت في ساعات «جاكوب آند كو» وقمنا بدمجها في العناصر الرئيسية للبرج، كتجسيد القمم ذات الشكل الماسي الموجودة في قمة البرج لتمثل زخرفة مميزة مستوحاة من تصميم الجواهر المقطوعة بدقة من «جاكوب آند كو»».

وقال جاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي لشركة «جاكوب آند كو ريزيدنسز»: «ستتألف وحدات البنتهاوس المستوحاة من مجموعات صناعة الساعات العالمية لدينا من ثلاثة أنواع يحمل كل منها اسم أشهر 3 ساعات من جاكوب آند كو: وهي فلورز دي جاردن، واسترونوميا، وبليونير. وسيكون التصميم الداخلي لمجموعة وحدات البنتهاوس مستوحى مباشرة من عناصرها الجمالية. وسيكون بنتهاوس بليونير جوهرة التاج للبرج المتكامل».

وتتكون الوحدات السكنية من مجموعتين، الأولى مجموعة أحجار الياقوت «السافاير» والتي تتألف من وحدات سكنية تضم غرفتي نوم، والثانية: مجموعة أجنحة الزمرد «إيميرالد»، والتي تتألف من وحدات تضم ثلاث غرف نوم. وسيضم الجزء العلوي من برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» خمسة من أفخم وحدات البنتهاوس وأكثرها تميزاً في دبي، حيث تقف على قمة العالم، وتوفر إطلالات مفتوحة على أفق المدينة بما في ذلك داون تاون وقناة دبي المائية. ويحتضن البرج أيضاً نادياً خاصاً حصرياً يضم مسبحاً مفتوحاً واسعاً ووسائل راحة تشمل منطقة مناسبات مخصصة لشركة «جاكوب آند كو».

ساعات حصرية

وقال جاكوب أرابو: «يمثل هذا التعاون طريقة جديدة لتطبيق شعارنا: «مستوحى من المستحيل» وهو التزام نأخذه على عاتقنا لنتخطى الحدود. ويمثل الإبداع والأصالة القوة الدافعة لنا، حيث تسير بنا نحو تصميم مجوهرات وساعات، والآن برج لم يشهد العالم مثله من قبل».

وإلى جانب مشاركتها في عملية التصميم، ستقدم شركة «جاكوب آند كو» ساعات ومجوهرات مصممة حصرياً، معظمها بإصدار محدود، يمكن للعملاء شراؤها مع وحداتهم السكنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز