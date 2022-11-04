شولتس يطالب الصين بعلاقات اقتصادية "يتساوى" فيها الطرفان

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة الصين، خلال زيارته الى البلاد، بعلاقات تجارية واقتصادية "متساوية" تستند إلى مبدأ "المعاملة بالمثل".

وقال قبل لقائه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في بكين "نحن لا نؤيد فصل" العلاقات الاقتصادية مع الصين لكن "من الواضح أيضا بالنسبة لنا أن هذا مرتبط بعلاقات اقتصادية متساوية مع المعاملة بالمثل لقضية الانفتاح المتبادل على الاستثمار".

ومن جهته أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن أمله في أن تعمق زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لبلاده التعاون بين البلدين وأنه يمكن تنحية الخلافات جانبا.

ونقل تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" عن شي قوله إنه يتعين على الجانبين الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة.

وقال شي خلال اجتماع بين الزعيمين في بكين إن الوضع الدولي الحالي "معقد وقابل للتغيير".

وأضاف أن الصين وألمانيا يتعين عليهما العمل سويا، كدولتين مؤثرتين وتقديم إسهامات للسلام والتنمية "في أوقات التغير والفوضى".

ورحب الرئيس الصيني شي جين بينج بالمستشار الألماني أولاف شولتس في بكين، والتي يقوم فيها الزعيم الصيني بأول لقاء مع زعيم غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة لمدة خمس سنوات الشهر الماضي.

وفي حين أن شي استقبل الزعيم الألماني بدون كمامة وجه، امتنع كلاهما عن المصافحة، وجلسا لإجراء محادثات على طاولتين طويلتين مما أبقاهما على مسافة من بعضهما البعض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز