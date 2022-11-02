إيكونيكوس تطلق مشروع ميتافيرس لصناعة الأزياء الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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تطلق شركة إيكونيكوس، مشروع ميتافيرس بطريقة عالية الجودة في صناعة الأزياء الرقمية، التي تقدر بمليارات الدولارات من خلال الإطلاق القادم لمجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال بالتعاون مع مصممة الأزياء الشهيرة والمعالجة العلاجية عائشة رمضان، وهذا الأمر سيضع هذا التعاون الجديد علامة فارقة في تطور صناعة الأزياء الرقمية.

تعد شركة إيكونيكوس هي واحدة من أكبر وأشهر مشاريع ميتافيرس على منصة كاردانو بلوكتشين. تم تصور مشروع ميتافيرس لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية والمواعدة والألعاب والتعلم وتوفير تجارب غامرة وواقعية للمستخدمين، وفي 5 أغسطس 2022، أطلقت شركة إيكونيكوس جواز سفر لمجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال المتميزة من نشأة مجتمع الويب 3 العالمي «فكرة لتكرار جديد لشبكة الويب العالمية».

وقالت عائشة رمضان: «إن دور الميتافيرس في الصحة والعافية سوف يوسع قدرتنا على الذهاب إلى أماكن في أذهاننا لم نعتقد أبدًا أننا نستطيع الوصول إليها. يواجه الكثير من الناس صعوبة في تخيل شكل هالتهم، وشكل الشاكرات الخاصة بهم، لذا فإن الميتافيرس سيساعدنا على إظهار تلك الأفكار التي تم التحدث بها منذ فترة طويلة وطرق الشفاء في شيء ملموس أكثر للناس ليشعروا به ويروا المزيد، الأمر يتطلب لنا أبعاد مختلفة للشفاء».

إن ميتافيرس يحدث ثورة في صناعة الأزياء ويغير الطريقة التي ندرك بها الموضة. قد تكون فكرة الموضة الرقمية صعبة الفهم ومفهوماً غريباً للكثيرين. ومع ذلك، فإن الموضة الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال تأخذ مجتمع الويب 3 بعاصفة. ويمكن استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال للمصادقة على المنتجات الرقمية فهي تعمل بشكل أساسي على تحويل الملكية الرقمية والاقتصاد الإبداعي.

يشير معلقو الموضة البارزون إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال لديها القدرة والإمكانية على فتح طرق للمنتجات والخدمات الجديدة، وامتدادات العلامة التجارية ومكافآت الولاء، والامتيازات، والوصول إلى الأحداث الحصرية. في أوائل هذا العام، أقيم أسبوع الموضة الأول على الإطلاق ميتافيرس بمشاركة العلامات التجارية الفاخرة والمصممين الرقميين. هناك أيضًا موجة من المشاركة والشغف والحماس من العلامات التجارية الفاخرة من خلال عالم الألعاب للاستفادة من هذه الفرصة.

«الشيء الذي لا يمكن حدوثه في العالم الحقيقي فهو ممكن في العالم الافتراضي ميتافيرس. أزياؤنا الرقمية تتجاوز العالم الحقيقي /الواقع المادي. يقول السيد فاسيف محمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيكونيكوس، إن أجهزة الرموز غير القابلة للاستبدال للأزياء الرقمية من إيكونيكوس لا تقتصر على الملابس الخاصة بالأفاتار.

«ستتمتع ملابس الرموز غير قابلة للاستبدال هذه بسلطات ومزايا خاصة في عالم الألعاب. نعطي ملكية بنسبة 100٪ لحاملي الرموز غير قابلة للاستبدال وإمكانية تسويقهم. على سبيل المثال: يمكن للمصمم الطموح شراء وامتلاك وحتى إنشاء منتجات مادية من تصميمات الرموز غير قابلة للاستبدال. نحن في أكبر تطور لصناعة الموضة والأزياء. نحن هنا لكي نصنعها».

مع تطور الموضة الرقمية وطمس الحدود المادية والرقمية، ستصبح ثقافة الموضة التي تتضمن أزياء الأفاتار وتصميم المؤثرات الرقمية وأزياء رموز غير قابلة للاستبدال وحتى الملابس الرقمية التي يتم تقديمها لأشخاص حقيقيين هي السائدة. وفقًا لأرقام بنك الاستثمار مورغان ستانلي قد تصل قيمة صناعة الأزياء الرقمية إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويقول شادي جريج، الشريك المؤسس والمدير المالي لشركة إيكونيكوس، «إن التعاون بين ميتافيرس إيكونيكوس وعائشة رمضان هو إحدى القوائم الطويلة للتعاون مع العلامات التجارية التي نعمل على تأسيسها. السيدة عائشة هي مصممة شهيرة ومالكة للعلامة التجارية اللبنانية الشهيرة عائشة. صنعت وصممت نساء جميلات مثل تشارلي ثيرون وباريس هيلتون وأريانا غراندي ومشاهير بوليوود مثل ايشواريا راي وقائمة طويلة من المشاهير الآخرين».

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