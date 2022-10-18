3% ارتفاع أصول مصرف الإمارات المركزي إلى 496.72 مليار درهم

المصدر: وام

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ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 496.72 مليار درهم في أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3 في المائة أو ما يعادل 14.46 مليار درهم مقارنة بنحو 482.26 مليار درهم في أغسطس 2021.

ووفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم، ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي على أساس شهري بنسبة 0.24 في المائة أو ما يعادل 1.18 مليار درهم مقارنة بنحو 495.54 مليار درهم في يوليو 2022.

وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 227.77 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أغسطس الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 174.38 مليار درهم، و54.26 مليار درهم للودائع، و2.55 مليار درهم للقروض والسلف، و37.76 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 218.39 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 145.7 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و113.23 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و14.76 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و4.64 مليار درهم خصوم أخرى.

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