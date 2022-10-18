بنك المارية يطلق خدمة إيداع الشيكات رقمياً تحت إشراف المصرف المركزي

المصدر: وام

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أطلق بنك المارية المحلي، تحت إشراف المصرف المركزي خدمة هي الأولى من نوعها في الدولة لإيداع الشيكات مباشرة من خلال تطبيق البنك، مؤكّداً حرص البنك على تقديم خدمات مبتكرة وحلول فعّالة لتلبية حاجات ومتطلبات العملاء المصرفية.

ويُعد إطلاق هذه الخدمة الجديدة جزءا من استراتيجية البنك لدعم المجتمع المحلي من خلال توفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة من خلال تطبيق البنك دون الحاجة لزيارته ممّا يحقّق راحة ورفاهية أفراد المجتمع، تماشيا مع الرؤية المستقبلية لقادة دولة الإمارات في نطاق الخدمات الرقمية.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي:"نسعى دوماً لتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية الذكية واستبدال العمليات المصرفية التقليدية بحلول رقمية مبتكرة وسهلة الاستخدام وأكثر ملائمة لحاجات ومتطلبات العملاء التي تُمكّنهم من إجراء جميع المعاملات المصرفية رقميًا بكل سرعة وفي أي وقت ووفقاً لأعلى مستويات الأمان."

وأضاف: "خلال الشهر المقبل سنطلق منتجات وخدمات مصرفية للشركات هي الأولى من نوعها والأكثر فاعلية في دعم احتياجات ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها."



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