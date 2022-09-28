المركزي الأوروبي يتحرك لاحتواء المستويات المرتفعة للتضخم

المصدر: د ب ا

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أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عزم البنك على التحرك لاحتواء المستويات المرتفعة للتضخم.

وقالت لاجارد اليوم الأربعاء في فرانكفورت " سوف نقوم بما يتعين علينا أن نقوم به. هذا يعني رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة".

وأضافت أنه إذا لم يقم البنك بواجبه المتمثل في ضمان استقرار الاسعار، " سوف يتضرر الاقتصاد بصورة أكبر".

ويسعى البنك للحفاظ على معدل التضحم عند نحو 2%. وخلال شهر أغسطس الماضي ،كانت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة 1ر9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتعد أسعار الطاقة الأخذة فى الصعود ومشاكل الامداد من ضمن العوامل التي ترفع معدل التضخم منذ شهور.

وتحدثت لاجارد عن " أخطاء في التوقعات" قائلة إن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك.

وبعد رفع معدل الفائدة خلال شهري يوليو وسبتمبر، يبلغ معدل الفائدة في منطقة اليورو 25ر1%. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري المقبل لمجلس البنك المركزي الأوروبي في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.



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