أحمد بن سعيد: «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأعمال

المصدر: دبي-البيان

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، ويستمر حتى يوم الخميس، 29 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، في القاعات من 1 إلى 8، وقاعات أرينا 1 و2، وقاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3. ويمتد "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" هذا العام على مساحة 62,513 متراً مربعاً بمشاركة 1,750 شركة من 55 دولة، إضافة إلى 64 جهة راعية، و32 من الشركاء والجهات الداعمة، كما يضم المعرض 20 جناحاً دولياً.

كان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

كما شارك في افتتاح المعرض سعادة محمد محمد صالح، مدير عام "الاتحاد للماء والكهرباء"، وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وسعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لإسعاف دبي، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الى جانب لفيف من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر تدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقع الدولة الريادي في مجال التنمية الخضراء. ويؤكد النجاح الذي يحققه معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية عاماً بعد عام، دوره الحيوي في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال، حيث يجمع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة والاستدامة لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار أماناً واستقراراً على مستوى العالم."

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "بين عامي 2011 و2021، ازداد عدد زوار "ويتيكس" نحو عشرة أضعاف، الأمر الذي يؤكد مكانته كأحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يوفر منصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات العالمية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة. كما يسهم المعرض في تعريف العالم بإنجازات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتسليط الضوء على جهود دبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

وأشار معالي الطاير إلى أن المعرض يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل الزيادة الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، كما يوفر ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة فريدة للمستثمرين لبناء علاقات تجارية والتواصل مع صناع القرار في العديد من القطاعات. إضافة إلى ذلك، يتيح المعرض الفرصة للزوار للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالندوات وورش العمل المتخصصة.

تجول سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر حميد الطاير ومعالي سعيد محمد الطاير وكبار المسؤولين في أرجاء المعرض واستمع إلى شرح عن أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، والنفط، والغاز، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير وغيرها، حيث تفقد سموه جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، ومنصات كل من "إينوك"، وسيمنس للطاقة، وأكوا باور، ودوكاب، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، وشركة "مصدر"، وجدة للكابلات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وغنتوت للطاقة، وشركة "إس إيه بي"، إضافة إلى عدد من أجنحة الدول المشاركة.

وإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة من مختلف أنحاء العالم، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 8 جلسات نقاشية وحوارية عن الطاقة النظيفة والتنقل الذكي، خلال فعاليات اليوم الأول بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء.

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