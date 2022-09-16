محطة للقطارات وتوليد الكهرباء في الوقت نفسه بالصين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد محطة شيونغان عالية السرعة للسكك الحديدية محطة لتوليد الكهرباء في الوقت نفسه.

وتتألق المحطة بـ 17700 وحدة كهروضوئية من البولي سيليكون، مثل اللؤلؤ، تغطي مساحة 42000 متر مربع في الجزء العلوي من المبنى.

ويتم تحويل تيار مستمر من الطاقة الشمسية إلى الخلايا الكهروضوئية لتوفير كمية كبيرة من إمدادات الطاقة لمحطة شيونغان، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ويبلغ إجمالي السعة المركبة لمحطات الطاقة الكهروضوئية الموزعة على سطح محطة شوينغان للسكك الحديدية 6000 كيلوواط، و17700 قطعة و42000 متر مربع من الوحدات الكهروضوئية المصنوعة من البولي سيليكون موضوعة على سطح المحطة.

ومنذ تدشينها رسميًا في ديسمبر 2020، جمعت أكثر من 10 ملايين كيلووات ساعة من الطاقة، ويصل متوسط توليد الطاقة السنوي إلى 5.8 مليون كيلوواط ساعة، ما يمكن توفير 1800 طن من الفحم القياسي سنويا، وتقليل 4500 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل زراعة 120 ألف هكتار من الأشجار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز