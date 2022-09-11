«كهرباء دبي» تعتزم توزيع أرباح نقدية بـ 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من 2022

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، أن اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة سيعقد حضورياً وافتراضياً يوم الاثنين، 10 أكتوبر 2022، وسيتم إرسال تفاصيل الاجتماع للمساهمين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

وسيتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس للسهم الواحد) عن النصف الأول من عام 2022، والتي من المقرر دفعها لحملة الأسهم المستحقين في شهر أكتوبر 2022، والتصويت كذلك على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني حيث يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حاليًا 50% من رأس مال الشركة.

ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل- لعدد من المساهمين -حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، سجلت إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ صافي الأرباح 3.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

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