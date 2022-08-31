جمارك دبي تعتمد الذكاء الاصطناعي للتسهيل على المسافرين وإسعادهم

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تولي جمارك دبي أهمية قصوى في تطوير خدمات ذكية ومبتكرة، لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة، بما يحقق سعادتهم، وتمنح انطباعاً مميزاً أن دبي عاصمة السياحة العالمية، وقبلة السائحين، كما تدعم إجراءات جمارك دبي المبتكرة خطط مطار دبي الدولي في الحفاظ على مكانته الرائدة والمرموقة كونه أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: تعمل جمارك دبي، وضمن استراتيجيتها الطموحة على إدخال تحسينات لخدماتها المقدمة للمتعاملين والمسافرين، لتعزيز العمليات التجارية وتسريع حركة المسافرين، معتمدة في ذلك على الأرضية الصلبة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وخصائص الذكاء الاصطناعي، التي استثمرت فيها الدائرة خلال السنوات الماضية، ومن ضمن الخدمات، التي تقوم بتطويرها جمارك دبي بتطويرها برنامج «الإفصاح المبكر الذكي»، بما يلبي متطلبات المستخدمين، حيث تشهد التحسينات المستقبلية توفير إحصاءات واضحة للمستخدم، تمكنه من تصفح المحتوى من دون الاتصال بشبكة المعلومات وسهوله التنقل والبحث عبر التطبيق، وتبرز أهمية التطبيق في تسهيل عملية الإفصاح المالي والسلع بشكل سريع وآمن، وذلك عبر النقر على عدد من الخيارات، وخلال أقل من خمس دقائق، حيث يتم إنجاز الإفصاح إلكترونياً دون الحاجة للانتظار في طابور الانتظار للإنجاز المعاملة الجمركية، والتي كانت تتطلب أكثر من 30 دقيقة، ودون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية، كما يوفر التطبيق قناة آمنة وسريعة لنقل المعلومات إلى المسافرين حول الأنظمة والقوانين الجمركية، التي تعتمدها جمارك دبي، ويتيح تطبيق «الإفصاح الذكي» للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر.

وأضاف الكمالي: تشمل خطة التحسينات أيضاً تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي بتمكين التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها، ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبني مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج، ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي، ويعزز المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين، والتي يمكن الاطلاع عليها، عبر التطبيق والمتوفر على متجري جوجل بلاي وأبل ستور.

ولفت إلى أن جمارك دبي تعاملت باحترافية عالية لتيسير حركة القادمين عبر مطارات دبي، والتي شهدت كثافة مرتفعة، خلال الفترة الماضية لتزامن العائدين من الإجازة الصيفية مع زوار دبي القادمين، للاستمتاع بفعاليات صيف دبي، مؤكداً دور جمارك دبي في إسعاد السائحين، ورسم صورة حضارية عن مكانة دبي وريادتها العالمية.

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