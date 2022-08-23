مطار دبي الأول عالمياً في السعة المجدولة على الرحلات الدولية في أغسطس

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دبي - بشار باغ

تجاوز إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي خلال أغسطس الجاري 4 ملايين مقعد، ليحل بذلك في المركز الأول كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال الشهر، وذلك بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وتفوق «دبي الدولي» على مطار لندن هيثرو بفارق 600 ألف مقعد مجدول على الرحلات الدولية، حيث حل مطار هيثرو ثانياً بنحو 3.4 ملايين مقعد، يليه مطار أمستردام في هولندا بـ3.15 ملايين مقعد، فيما حل مطار باريس الدولي في المركز الرابع بإجمالي 3.1 ملايين مقعد.

وأوضحت «أو إيه جي» في نشرتها الشهرية، أن مطار دبي الدولي حافظ على طاقته الاستيعابية خلال أغسطس الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

وبحسب بيانات المؤسسة، احتل مطار دبي الدولي المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات التي تشمل الرحلات الدولية والمحلية معاً، وذلك بعد «مطار هارتسفيلد أتلانتا الدولي» في الولايات المتحدة الذي سجل نحو 4.7 ملايين مقعد مجدول في أغسطس.

وانتقل مطار دبي من المركز الثالث في عام 2019 أي قبل جائحة «كوفيد19»، إلى المركز الثاني خلال العام الجاري من حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً.

ووفقاً لـ «أو إيه جي» فقد استحوذت دبي على ثلاثة من أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً خلال يوليو 2022، مشيرةً إلى أن مسار دبي الرياض سجل أكثر من 300 ألف مقعد، تلاه مسار بومباي دبي مسجلاً 235 ألف مقعد ومسار هيثرو دبي 227 ألف مقعد.

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