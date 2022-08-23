ارتفاع سعر سلة خامات "أوبك" إلى 99.66 دولار

المصدر: وام

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها، التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء، تجاوز 99 دولارا للبرميل.

وذكرت "أوبك" - في نشرتها الصادرة أمس - أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 99.66 دولار للبرميل الجمعة الماضية بعد أن بلغ 98.22 دولار في اليوم السابق.

وبلغ المعدل السنوي لسعر السلة نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020.

وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما، يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

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