«سيدات أعمال دبي» ينجح في تأهيل 150 رائدة أعمال ضمن برنامجه التوجيهي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس سيدات أعمال دبي، إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بعضواته، وإحدى مبادرات المجلس التدريبية الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة لرواد الأعمال الحاضنة للموهوبين ومنصة انطلاق لأصحاب المشاريع الاقتصادية الرائدة.

وفتح المجلس في الأول من أغسطس الجاري باب الانضمام للبرنامج التدريبي المتخصص على موقعه الإلكتروني حتى 20 من سبتمبر القادم، على أن يتم بعد ذلك اختيار المشاركات بالبرنامج وجمعهن مع خبراء وموجهين من الشركات والهيئات والمؤسسات الشريكة في برنامج تدريبي مدته ستة أشهر، حيث تم بناؤه وفق الاحتياجات والمتطلبات المهنية، كما يشتمل على استشارات تعد بمثابة توجيه متخصص للارتقاء بمهارات المشاركات في البرنامج.

ونجح البرنامج التدريبي على مدار دوراته السابقة، في تأهيل وتدريب وتطوير حوالي 150 من رائدات وسيدات الأعمال من أعضاء المجلس اللواتي شققن طريقهن بنجاح في مجال ريادة الأعمال، حيث تمكن البرنامج من إضافة بصمة خاصة ونوعية للحياة المهنية والشخصية للمشاركات في مجالات عملهم واختصاصهم.

نجاحات متميزة

وأكدت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال دبي، أهمية البرنامج في تعزيز قدرات ومهارات سيدات ورائدات الأعمال، في ضوء النجاحات المتميزة التي حققها خلال الدورات السابقة في التطوير المستمر لخبرات الأعضاء في التكيف مع المتغيرات العالمية في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن البرنامج التوجيهي المتخصص يعد جزءاً من جهود المجلس لتطوير قدرات أعضائه وصقل مهاراتهن، وتوفير أفضل التدريب النوعي العملي والمهني الذي يعزز من تنافسيتهن في بيئة الأعمال، لاسيما مع ازدياد المنافسة التي يشهدها سوق العمل المحلي.

تحفيز الأفكار المبدعة

ولفتت الدكتورة رجاء القرق، إلى حرص المجلس على تحفيز الأفكار المبدعة ومدها بالدعم اللازم لتتطور إلى مشاريع ناجحة، وإعدادهم للتميز في اقتصاد إمارة دبي التي تعد مركزاً إقليمياً وعالمياً وعاصمة للمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، بفضل رؤيتها المستقبلية المرتكزة على الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدة أن مجلس سيدات أعمال دبي يعمل دوماً على إعداد برامج وإطلاق مبادرات من شأنها التطوير من أجل المستقبل، وتمكين المرأة في مكان العمل، داعية سيدات ورائدات الأعمال للتسجيل بالبرنامج باعتباره أول وأحد أنجح برامج التطوير المهني في المنطقة، نظراً لشموليته وتنوعه وتميز تدريباته وخبراته.

خطة تدريبية شاملة

بدورها أكدت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، أن الفعاليات التي ينظمها المجلس تشكل ركيزة أساسية في الجهود المبذولة لدعم المرأة وتعزيز تنافسيتها، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المواكبة للمتغيرات والمهارات المطلوبة، لافتة إلى أن قائمة الموجهين والمدربين في البرنامج تضم مزيجاً من الرجال والنساء، لأن المجلس يؤمن بأهمية التنوع والاندماج في بيئة الأعمال، متوقعة أن يحقق نتائج ملموسة على صعيد تنمية مهارات أعضاء المجلس والارتقاء بخبراتهن المهنية في بيئة الأعمال.

وتضم قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية للبرنامج كلاً من نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، وحنان عارف، نائب الرئيس ومدير الاتصال والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومسؤولة تطوير الأعمال في بنك «سوسيته جنرال- الشرق الأوسط»، ونزهة عسيران جارودي، الشريك الإداري لشركة «شيبمونك للتجارة العامة»، وزينة الجنابي رئيس قسم التنوع والشمول في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط الإمارات العربية المتحدة، ونسرين لبابيدي، مؤسس شركة «حرف نون» لتصميم الديكور.

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