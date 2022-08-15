«اس ايه في» أول شركة إدخار إماراتية بقيادة نسائية

المصدر: دبي- البيان

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شهدت دبي إطلاق برنامج «اس ايه في SAV» التجريبي لأول شركة مالية في الإمارات، ذات قيادة نسائية، تتمحور حول الادخار.

انبثقت «اس ايه في» عن فهم عميق للمشهد المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، يرافقه قلق حول التداعيات المستقبلية، في حال استمرار الوضع الراهن، حاملة على عاتقها مهمة الإسهام في إحداث التغيير الإيجابي في المشهد.

وسجلت معدلات ادخار الأسر في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نسباً منخفضة بشكل مثير للقلق، مما دفع الحكومات لتكثيف الجهود وتحديث استراتيجيات عملية للرفع من تبعات الوضع. من المعلوم أن سكان دول مجلس التعاون الخليجي يستفيدون من ضرائب جد منخفضة أو منعدمة لكنهم يقفون عاجزين أمام الحفاظ على عادات توفيرية سليمة جراء الارتفاع في الاستهلاك.

والشركة الجديدة مجهزة بتكنولوجيا من الدرجة الأولى، ومدعومة بحرفية نخبة من أفضل المصرفيين، ومؤسسي التكنولوجيا المالية السابقين والمبشرين التكنولوجيين، تهدف SAV إلى تحقيق طفرة في ثقافة توفير المال. وتتميز مهمتها، التي ترتبط ارتباطاً وطيداً بمتطلبات العصر، في جعل ثقافة الادخار سهلة المنال، ومريحة، ومجزية، وممتعة.

كما تتميز «اس ايه في»بكونها منصة سهلة الاستخدام ومشغلة آلياً، مع تفردها بخاصية ممتعة، حيث تساعد العملاء على توفير المال مع مكافأتهم على ذلك. عملياً، تتيح SAV تحديد أهداف ادخارية مختلفة (مثل شراء منزل، أو سيارة، أو الذهاب في إجازة، وما إلى ذلك)، وإضافة الأموال إليها عبر نظام تمويل آلي وفقًا لثلاثة خيارات رئيسية:

فارز الدخل (Income Sorter):

يتم خصم نسبة مئوية محددة مسبقًا بشكل تلقائي من راتب العميل، ويتم دمجها في أحد أهداف الادخار المحددة.

خيار التمويل الآلي: (Automated Funding Option)

في كل مرة ينفق فيها العميل مبلغًا خلال عملية شرائية، يقوم النظام الآلي بتقريب الفاتورة إلى العدد الأعلى وإعادة توجيه الفرق نحو أحد أهداف التوفير.

عَيِّن وَانْس(Set and Forget):

يمكن للعملاء تحديد يوم ووقت معينين، يتم فيهما توجيه مبلغ محدد مسبقًا بشكل مكرر بهدف ادخار ما.

الجزء الأكثر أهمية في «اس ايه في» هو المكافآت التي تنتظر العملاء. فمقابل كل درهم يتم توفيره على المنصة، يحصل العميل على عملة واحدة (ِCoin). تمكن هذه العملات لاحقًا من الاستفادة من عروض كثيرة، مثل قهوة مجانية، تذاكر فيلم مجانية أو خصم على أحد المتاجر المفضلة لدى العملاء، إلخ. كما تجدر الإشارة إلى أن تطبيق «اس ايه في» موصول مع أكثر من مائة متجر إلى غاية اليوم.

من جهة أخرى، يُمنح العملاء بطاقة «اس ايه في» مسبقة الدفع ويستفيدون من خيار تحويل الأموال من نظير إلى نظير) peer-to-peer) من وإلى حساب توفير «اس ايه في» آخر.

وبالنسبة للجماهير المتطلعة لإطلاق النسخة الرسمية للتطبيق، توفر «اس ايه في» إمكانية الانضمام لقائمة انتظار على موقعها الرسمي.

و«اس ايه في» عبارة عن منصة للتكنولوجيا المالية تساعد المستخدمين على حفظ أموالهم وتنظيمها دون عناء. من خلال تسخير قوة التشغيل الآلي والمكافآت، تقوم «اس ايه في» ببناء منتجات من شأنها أن تساعد المستخدمين على تقليل الضغط الخاص بإدارة الأموال اليومية، مع وضع أساس مستدام لمستقبلهم المالي.

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