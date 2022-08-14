المصدر: البيان

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تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من إخراج شركة من خطر إشهار إفلاسها، بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة التي خضعت لها أمام دائرة الإفلاس بمحكمة أبوظبي التجارية، وفق الإجراءات القانونية الفاعلة التي يوفرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته، بهدف معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين، بما يعزز حماية النشاط الاقتصادي والمناخ الاستثماري للدولة.

"قضاء أبوظبي" تنجح في إخراج شركة من خطر إشهار إفلاسها pic.twitter.com/3U7Cdkrxb9 — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) August 14, 2022

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