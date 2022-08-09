«جونيبر نتوركس» تشيد شبكة متطورة من مراكز البيانات في باكستان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جونيبر نتوركس»، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن أن شركة «جاز»، أحد أبرز مشغلي خدمات الاتصالات من الجيل الرابع وأكبر مقدّم للإنترنت والخدمات الرقمية في باكستان، قد اختارتها لتشييد شبكة حديثة من مراكز البيانات، بهدف دعم منصة تقديم الخدمات لمشتركيها البالغ عددهم نحو 75 مليون مشترك.

وتسعى «جاز» من خلال بناء هذه الشبكة التحوّلية الموسّعة، إلى وضع تصوّر جديد لأسلوب هيكلة أنظمتها الشبكية عبر الاستفادة المستمرة من الأتمتة والرؤى المتعمقة المستندة على البيانات، لتقديم تجربة متفوقة ذات عمليات وإجراءات سهلة لمستخدمي الشبكة على نطاق واسع.

وتقدّم «جاز» أكبر مجموعة من الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة لكل من المؤسسات والأفراد في باكستان، وقد اكتسبت سمعة طيبة في مجال الابتكار، فيما تحظى بالقدرة على توسعة نطاق الخدمات المستندة على السحابة، بسرعة وموثوقية عاليتين. ووقع اختيار «جاز» على تقنيات «جونيبر نتوركس» وخبراتها لبناء شبكة مراكز البيانات بعد تقييم فنّي صارم ومحايد للشركات المنتجة لحلول الشبكات، انصبّ تركيزه على الكفاءات التشغيلية وكفاءة التكلفة التي أصبحت ممكنة بفضل الأتمتة. وتحتلّ قدرات الأتمتة المتقدمة التي تتمع بها «جونيبر نتوركس»، والتي غيّرت بالكامل من عملية إدارة الشبكات ضمن نظام واحد، مكانة بارزة في السوق.

ومن المقرّر أن تدعم الشبكة الجديدة مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة للعملاء والتي تتطلب الموثوقية وسرعة نقل البيانات، إثراءً لتجربة المستخدمين والارتقاء بها باستمرار. وتشمل هذه الخدمات خدمات البيانات المؤسسية القائمة على السحابة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وخدمات تنزيل الموسيقى ومقاطع الفيديو وبثّها، فضلاً عن الخدمات المهنية الأخرى مثل أحد التطبيقات الزراعية الذي يستخدمه أربعة ملايين مزارع يعتمدون عليه في الحصول على المعلومات وتلقّي المشورة والتوجيه في المناطق النائية من البلاد.

وتعتزم «جاز» استخدام الشبكة الجديدة في مهام العمل الداخلية الرئيسة، كإدارة علاقات العملاء والفوترة، كما ستوظّف نظام «أبسترا» من «جونيبر نتوركس» Juniper Apstra System لإتاحة الإمكانيات الحقيقية لما يُعرف بالشبكات القائمة على النوايا، ما من شأنه تمكين «جاز» من تصميم شبكة مراكز البيانات الخاصة بها وتشغيلها بناءً على النتائج، وبحيث تكون دورة حياة مركز البيانات مؤتمتة بالكامل، بدءًا من التصميم ومرورًا بالتهيئة وحتى التوظيف والتشغيل.

ويرتبط التصميم الأولي للشبكة بالعمليات اليومية، ما يتيح لها مصدرًا واحدًا للحقيقة طوال دورة حياتها. وتقدّم الأتمتة سلسلة ملاحظات متصلة ومستمرّة تتيح رؤى متعمقة فورية، وإمكانيات التحقق وتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات لتقليل متوسط وقت الإصلاح. ومن شأن هذا النهج تمكين «جاز» من تشغيل شبكة أكثر كفاءة وموثوقية ورشاقة، والمساعدة على توظيف مزايا جديدة للخدمات المقدمة، مع الارتقاء بتجربة المستخدم لكل من فرق إدارة الشبكة والعملاء.

وتشتمل البنية التحتية الجديدة لمراكز البيانات على بُنية أساسية ذات فروع متصلة أُنشئت باستخدام محوّلات QFX من «جونيبر نتوركس»، المتكاملة تمامًا مع نظام «أبسترا». وكانت «جاز» وظفت سابقًا منصات توجيه عالمية من سلسلة MX من «جونيبر نتوركس» لضمان جاهزية الشبكة للاتصال بسرعة 400G والتوافق مع البنية التحتية لشبكات المترو وبوابات الإنترنت. وتستفيد محولات QFX الجديدة من نظام التشغيل «جونوس» Junos® OS، ما يتيح لشركة «جاز» إدارة الشبكة وتشغيلها وضمان استمراريتها وثباتها.

وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن عثماني نائب الرئيس للتقنية لدى «جاز»، إن شركته كغيرها من شركات الاتصالات حول العالم، تواجه طلبًا متزايدًا باستمرار على البيانات وتوقعات من العملاء للحصول على خدمات رقمية سلسة، وأكد أن «جاز»، نتيجة لذلك، أعادت النظر كليًا في عمليات مراكز البيانات عبر اللجوء إلى أبرز حلول الأتمتة، من أجل إنشاء أفضل تجارب المستخدمين للعملاء من المؤسسات والمشتركين، وأضاف: «كانت السهولة التشغيلية هدفًا مهمًا آخر للشركة، يتمثل في خفض التكاليف وتحسين عمل فرقنا الفنية في مواجهة الطلب الهائل. لذا أجرينا تقييمًا للعديد من الشركات، ولكن وجدنا أن قدرة «جونيبر نتوركس» على تقديم النتائج المطلوبة من جانبنا بدقّة مكّنتنا من اتخاذ القرار المهم باختيارها لهذا المشروع الاستراتيجي».

من ناحيته، أشار مايك بوشونغ نائب الرئيس لمراكز البيانات السحابية لدى «جونيبر نتوركس»، إلى أن قوة الأتمتة المرتبطة بمنظومة تشغيلية منفردة بسبب طبيعة الشبكات القائمة على النوايا، تمكن «جاز» من التعامل مع جميع المسائل التشغيلية، وتقديم الحلول المناسبة بسرعة واتخاذ أفضل القرارات. وقال: «تصبح شبكة «جاز» أداة استراتيجية للأعمال، تستفيد من البيانات لتقديم كفاءات توظيفية وتشغيلية متينة، وتزيل قيود الشبكات التقليدية التي تفرض الاختيار بين السرعة والموثوقية. واستنادًا على البيانات الواردة من عملاء جونيبر نتوركس الآخرين، ستكون النتيجة الخفض الكبير في التكاليف مع تحقيق عائدات هائلة على الاستثمارات الشبكية».

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