"لقاء رباعي".. اتفاق لبناني أردني سوري عراقي على تعزيز التعاون التجاري

المصدر: وكالات

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اتفق وزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق، في نهاية أعمال "اللقاء الرباعي" الذي جمعهم في بيروت، على تعزيز التبادل التجاري، ووضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والبيطرية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الانضمام للمناقشات.

وأكد وزراء الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا واللبناني الدكتور عباس الحاج حسن والعراقي المهندس محمد كريم الخفاجي والأردني المهندس خالد الحنيفات في البيان الختامي الصادر اليوم السبت عن أعمال لقائهم الرباعي في بيروت ضرورة وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين الدول الأربع تستند الى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها.

كما قرر الوزراء الأربعة "التنسيق الكامل في تبادل المعلومات حول الأمراض والأوبئة العابرة للحدود والكوارث الزراعية وإقرار الآليات المشتركة لمكافحتها والسيطرة عليها، وضرورة مناقشة إمكانية توحيد إجراءات تسجيل الاسمدة والأدوية البيطرية بين الدولة المجتمعة واعتماد ما هو مناسب ومتوافق مع الانظمة والقوانين في كل دولة".

واتفق الوزراء على "تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية وما يتبع لها من وكالات وصناديق ذات صلة ودعوتها لتبني وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إقليمية بين الدول المجتمعة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وتعزيز الامن الغذائي".

واتفق الوزراء على " انعقاد الاجتماع المقبل خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم دعوة المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية في كافة الدول".

وكانت العاصمة بيروت استضافت أعمال اللقاء الرباعي في الفترة من 27 إلى 30 يوليو الحالي، وذلك في إطار تفعيل التعاون في المجال الزراعي بين الدول المشاركة.

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