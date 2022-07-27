سعر سلة خامات "أوبك" يتجاوز 109 دولارات

المصدر: وام

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء تجاوز 109 دولارات للبرميل.

وذكرت "أوبك" - في نشرتها الصادرة اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 109.35 دولار للبرميل أمس بعد أن بلغ 106.27 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وبلغ المعدل السنوي لسعر السلة نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020.

وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

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