«تاتا ستيل» الهندية تتجه لغلق مواقع تابعة لها في بريطانيا

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في تقرير لها أن مجموعة «تاتا ستيل ليمتد» العملاقة الهندية للصلب ربما تغلق مواقع، تشمل «بورت تالبوت»، إذا لم تحصل على 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار)، في صورة دعم من حكومة المملكة المتحدة.

وذكر ناتاراجان تشاندراسيكاران، رئيس المجموعة أن الشركة تجري محادثات مع الحكومة منذ عامين، بشأن تمويل انتقال مجموعة «تاتا» لإنتاج صلب أكثر حفاظاً على البيئة، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقال تشاندراسيكاران للصحيفة: «يتعين أن نتوصل لاتفاق في غضون 12 شهراً، وبدون ذلك، سيتعين علينا إغلاق المواقع». وقالت نقابة عمال الصلب، إن بيانات المجموعة صادمة وتم إصدارها بدون مشاورات مع النقابات.

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