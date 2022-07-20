التضخم يسجل أعلى مستوى في بريطانيا منذ 40 عاماً

المصدر: د ب ا

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سجل معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى منذ 40 عاماً خلال شهر يونيو الماضي ، مما يفاقم من أزمة تكاليف المعيشة و يزيد من الضغوط على البنك المركزي لزيادة معدل الفائدة خلال الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الاحصاء الوطني قال اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4ر9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تعد أعلى زيادة منذ شباط/فبراير 1982.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 3ر9% على مدار الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يزداد الضغط على الأفراد في ظل التوقعات بأن يتجاوز معدل التضخم 11% في تشرين الأول/أكتوبر المقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة مجددا.



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