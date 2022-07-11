هبوط الأسهم الأوروبية.. والمستثمرون يترقبون النتائج النصفية

المصدر: وام

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انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين، فيما يترقب المستثمرون موسم أرباح الشركات للنصف الأول من العام الجاري.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.74% تعادل 96.7 نقطة ليصل إلى 12918.71 نقطة، بينما هبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.43% ليبلغ مستوى 415.3 نقطة بعد صعوده على مدار ثلاث جلسات متتالية.

وهبط مؤشر " يورو ستوكس 50 " بنسبة 0.66% توازي 23.3 نقطة ليصل إلى 3483.25 نقطة، فيما هبط مؤشر " فوتسي 100 " البريطاني بنسبة 0.58% توازي 41.05 نقطة ليصل إلى مستوى 7155.19 نقطة، وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 44.24 نقطة أو ما نسبته 0.73% ليصل إلى 5989.5 نقطة.

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