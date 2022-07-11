روسيا تضغط وألمانيا تتعهد: لن نسمح بانقسام المجتمع عند نقص الغاز

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن تبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لضمان تماسك المجتمع بسبب مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي. وأضافت بيربوك: "لن نسمح نسمح بانقسام المجتمع عند نقص الغاز".

وقالت بيربوك اليوم الاثنين بعد لقاء نظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو: "إذا انخفضت لدينا إمدادات الطاقة وتراجعت إمدادات التدفئة، فسنعمل على أن تسير الأمور على نحو عادل"، رافضة مرة أخرى بشدة المطالب المتجددة من التحالف المسيحي المعارض بترك محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاثة المتبقية تعمل لفترة أطول.

وانتقدت بيربوك روسيا لأنها لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، ليس فقط في الحرب ضد أوكرانيا، بل أيضا بالنسبة للامتثال للقواعد التي تخص على سبيل المثال إمدادات الطاقة، وقالت: "لذلك يُجرى الاستعداد لكافة السيناريوهات المختلفة".

وتتوقف اعتبارا من اليوم الاثنين إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب "نورد ستريم 1" المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط لتدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وتساور المسؤولين في ألمانيا مخاوف كبيرة من احتمال عدم عودة إمدادات الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وخفضت شركة "جازبروم" الروسية المملوكة للدولة بالفعل إمدادات الغاز التي يجري ضخها عبر خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر بين روسيا وشمال ألمانيا إلى حد كبير، مشيرة إلى التأخير في أعمال الإصلاح. و أرجعت موسكو سبب التأخير إلى العقوبات التي فرضها الغرب، وهي حجة رفضها المستشار الألماني أولاف شولتس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز