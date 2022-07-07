جمارك دبي تعلن أوقات العمل في إجازة عيد الأضحى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمارك دبي عن أوقات العمل الرسمية في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتخليص البضائع سواء للأفراد أو الشركات.

وقالت جمارك دبي إن العمل في أقسام التفتيش سيستمر على مدار الساعة في مركز جبل علي وتيكوم ومرفأ ديرة وخور دبي والحمرية كما سيعمل مركز خدمة عملاء ميناء راشد من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 3:30 ظهرا ، أما فيما يخص مركز جمارك قرية الشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي مبنى البوابة رقم (5) ومركز شحن مطار آل مكتوم ، سيتم العمل طيلة أيام عيد الاضحى المبارك على مدار الساعة ، وسيتم تعطيل العمل بمركز السلع والمعادن (قسم التفتيش) خلال إجازة عيد الأضحى ، وسيتم العمل بإدارة عمليات المسافرين على مدار الساعة وفيما يخص مركز تفتيش بريد الإمارات فسيعمل يوم عرفة واول يوم العيد من الساعة التاسعة صباحاً الى التاسعة مساء على أن يقوم المركز بتقديم الخدمة للعملاء على مدار الساعة ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى ، وسيعمل مركز جمارك حتا الحدودي ومركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية على مدار الساعة طيلة أيام إجازة العيد ، أما مركز الميناء الجاف ودوكامز فسيبدأ العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، كما ستعمل البيانات الجمركية على مدار الساعة خلال فترة الإجازة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز