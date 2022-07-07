روسيا: التقييد المزمع لأسعار النفط "سيفشل"

المصدر: وكالات

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جزمت روسيا بأن التقييد المزمع لأسعار النفط "سيفشل".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إن خطط فرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي "ستنهار" وستجد روسيا سبلا لتأمين إيرادات ميزانيتها

وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنبا عن لافروف.

وناقشت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خطة الحد الأقصى لأول مرة الشهر الماضي كجزء من حملة لزيادة الضغط على روسيا بسبب ما تطلق عليه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

ولم يتم الإعلان بعد عن شكل الاتفاق النهائي ومستوى السعر.

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