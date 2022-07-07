ألمانيا: سنؤمن إمدادات الغاز "مهما تطلب الأمر"

المصدر: وكالات

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تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتأمين إمدادات بالغاز في ألمانيا بكل الوسائل و"مهما تطلب الأمر"

وقال روبرت هابيك للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف) في تصريحات تم بثها مساء أمس الأربعاء ردا على سؤال عن حدوث انهيار محتمل بالسوق، إن ذلك لن يحدث، وأضاف: "هذه الآن هي لحظة قول إنه مهما كلف الأمر لن يحدث ذلك".

وبالنظر إلى خطر التعطل التام لإمدادات الغاز الروسية، أكد هابيك: "يجب ألا نقف مذهولين بجانب ما يحدث"، لافتا إلى أنه تم النجاح في النهاية في الحفاظ على أمن الإمدادات في ألمانيا على الرغم من انخفاض إمدادات الغاز (الروسي) بنسبة 60%، ولكنه أكد أنه يجب أن يستعد المواطنون لأسعار إمداد باهظة في الشتاء، وشدد على ضرورة الإدخار في مواجهة ذلك.

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