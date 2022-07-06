الإمارات تطلق حوافز جديدة لاستقطاب 300 شركة رقمية عالمية

المصدر: دبي- سيد صالح

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أطلقت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، مبادرة الجيل الثاني من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاستقطاب 300 من أفضل الشركات المتخصصة في القطاعات والصناعات المستقبلية وبصفة خاصة الرقمية على مستوى العالم خلال ستة إلى 12 شهرا.

وأوضح معالي ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في مؤتمر صحافي في دبي اليوم الأربعاء، أن 6 كيانات تشارك في المبادرة وهي مركز دبي المالي العالمي وسوق دبي المالي ودبي الجنوب ومركز دبي للسلع المتعددة وبنكي الامارات دبي الوطني ودبليو اي او على ان يتسع نطاق المبادرة بحيث تشمل مؤسسات من كافة الإمارات.

وقال معالي ثاني الزيودي إن المبادرة تقوم على مجموعة حوافز تشمل تسهيل اجراءات التراخيص وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي وإيجارات تجارية وسكنية مغرية ومنح الشركات العاملة خصومات وتخفيضات في مختلف الرسوم الاجرائية وتبسيط إصدار التأشيرات.

وأضاف أن الهدف من المبادرة أن تكون الإمارات واحدة من أفضل 10 دول في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2030

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