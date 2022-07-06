الإمارات هدف مديري الثروات الخاصة

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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وصفت «فاينينشال تايمز» دولة الإمارات بأنها تعد هدفاً متميزاً للشركات المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أمس، في تقرير بعنوان «دول الخليج باتت عامل جذب للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الثروات»، أن الشركات العالمية، التي تتولى إدارة الأصول صارت تضع دول الخليج العربي، وفي مقدمتها الإمارات، نصب أعينها خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن بعد أن باتت دول الخليج الغنية بالنفط مصدراً مهماً لرؤوس الأموال الإضافية، في ظل سوق عالمية آخذة في التراجع الحاد، بفعل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وحالات الإغلاق، التي ما زالت مستمرة في بعض دول العالم بسبب «كوفيد 19».

وأوضح التقرير أن الشركات المتخصصة في إدارة الأصول والثروات الخاصة تسعى إلى استغلال السيولة المتوافرة حالياً في دول الخليج، وخاصة الإمارات، وأن هذه الشركات تنظر إلى دبي وأبوظبي كمنصتي انطلاق لجمع الأموال على مستوى منطقة الخليج، وذلك في ظل استمرار ارتفاع النفط.



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