10.6% ارتفاع إيرادات البرمجيات الصينية في 5 أشهر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الصين نمو قطاع خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مع ارتفاع في إيرادات الأعمال المتعلقة بالبرمجيات نسبته 10.6 % .

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية - نشرتها وكالة "شينخوا" للأنباء - أن إيرادات القطاع سجلت 3.62 تريليون يوان (حوالي 541.4 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الخمسة الماضية، مشيرة إلى أن الشركات العاملة في القطاع حققت أرباحاً مجمعة بلغت 374.7 مليار يوان خلال تلك الفترة، بزيادة سنوية نسبتها 1.9 %، ما عكس انخفاضا بواقع 1.4 % في الأشهر الأربعة الأولى.

وكشفت البيانات عن تسجيل صادرات البرمجيات الصينية 20.4 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين، بزيادة نسبتها 2.7 % على أساس سنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز