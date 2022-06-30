"دي بي ورلد" والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية

المصدر: وام

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أعلنت "دي بي ورلد" عن توسيع نطاق شراكتها الحالية مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند، حيث سيستثمر الصندوق رأس مال أساسي بقيمة 22.5 مليار روبية هندية /حوالي 300 مليون دولار أمريكي/ في حصة مساهِمة تصل إلى 22.5% تقريبًا في "هندوستان بورتس برايفت ليمتد"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة "دي بي ورلد".

وسيصل استثمار الصندوق بموجب هذه الصفقة التي تُعد أكبر استثمار فردي للصندوق الوطني الرئيسي للاستثمار والبنية التحتية إلى ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي.

وتخضع هذه الصفقة لشروط الإكمال المعتادة، ومن المتوقع أن تغلق في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2023.

وتعد منصة "هندوستان بورتس برايفت ليمتد" واحدة من منصات محطات الحاويات الرائدة في الهند ولها سجّل حافل من النمو على المدى الطويل.

وتقوم الشركة بتشغيل خمس محطات حاويات تعمل على مناولة أكثر من 5 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، وتمثل حصة تزيد عن 20% في السوق الوطني.

وتقع هذه المحطات في مراكز استراتيجية للنمو تشمل مومباي /2/، وموندرا، وتشيناي، وكوتشين.

وسيعمل هذا الاستثمار من الصندوق الرئيسي التابع للصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية على توسيع الشراكة الحالية بين "دي بي ورلد" والصندوق الوطني الهندي، والذي تم تأسيسه من خلال إنشاء شركة "هندوستان إنفرالوج برايفت ليمتد" في عام 2018. وقد أقامت "هندوستان إنفرالوج برايفت ليمتد" منذ تأسيسها استثمارات كبيرة في الخدمات اللوجستية بالسكك الحديدية، ومجمعات الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، ومحطات شحن الحاويات، والمناطق الاقتصادية، والبنية التحتية لسلاسل التبريد، والخدمات اللوجستية التعاقدية، وذلك بهدف إنشاء منصة متكاملة رائدة للخدمات اللوجستية في السوق.

ومع تطوّر سلسلة القيمة لتصبح أكثر تكاملية، توجد فرص نمو مهمة عبر الموانئ الهندية بأكملها وفي مجال الخدمات اللوجستية، وتتخذ كل من "هندوستان بورتس برايفت ليمتد" و"هندوستان إنفرالوج برايفت ليمتد" موقعًا مناسبًا يمكّنهما من اغتنام هذه الفرص.

وسيساعد رأس المال الأساسي الذي توفره هذه الصفقة في تطوير البنية التحتية الجديدة، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، ودعم مبادرات النمو المستقبلية لـ هندوستان بورتس برايفت ليمتد. وسيؤدي الاستثمار في هذا الكيان المشترك إلى تحسين ربط البضائع، ما سيوفر كفاءة أكثر من حيث التكلفة وتحسين تجربة المتعاملين.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد": "يُعد توسيع شراكتنا مع الصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية التي تشمل منصة الموانئ الهندية الإستراتيجية التابعة لنا، امتدادًا طبيعيًا لعلاقتنا الحالية وتوحيد لجهود الطرفين من أجل التركيز على تقديم حلول شاملة لسلسلة التوريد. وقد أحرزنا منذ بداية هذه الشراكة مع الصندوق تقدمًا كبيرًا في بناء شبكة بنية تحتية داخلية واسعة النطاق للخدمات اللوجستية، والتي تأتي لتكمل منصة موانئ الحاويات الخاصة بنا. ولا تزال الهند تحظى بنطاق واسع وهام من الفرص، وستسمح لنا هذه الصفقة بتسريع الاستثمار عبر الموانئ والخدمات اللوجستية من أجل زيادة العائدات لأصحاب المصلحة المعنيين لدينا." من جانبه، قال سوجوي بوس، المدير العام والرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند: "إن تعميق شراكتنا الحالية مع ’دي بي ورلد‘ التي تزيد عن أربع سنوات دليل بارز على الفرص المهمة والجذّابة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية الهندي، كذلك الرؤية الاستراتيجية والإصلاحات الجارية ضمن برنامج الخطة الرئيسية الوطنية لتطوير البنية التحتية - بي إم جاتي شاكتي. وسيمكّن هذا الاستثمار كل من المستثمرين المحليين والدوليين في الصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية من الحصول على الزخم المطلوب في القطاع من خلال منصة فريدة وقابلة للتطوير مع حضور كبير لهم عبر محطات الحاويات البحرية والبنية التحتية اللوجستية للحاويات الداخلية."

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