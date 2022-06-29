استراتيجية أبوظبي ترتكز على الابتكار والتحوّل إلى الاقتصاد القائم على المعرفة

المصدر: أبوظبي- صبري صقر:

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أكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي ترتكز على الابتكار والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأشار في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي حددت أولويات اقتصادية، في مقدمتها تأسيس بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبنّي سياسات قادرة على جذب الاستثمارات، ودعم رواد الأعمال.

جاء ذلك خلال افتتاح شركة «بيسبين جلوبال» المتخصصة في استشارات الحلول السحابية مقرها الرئيسي الجديد في أبوظبي، وأشار البلوشي إلى أن مركز «بيسبين جلوبال» سيخدم الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط بكاملها، موضحاً أن المركز سيقدم خدمات نوعية، وسيستفيد منه الجميع بداية من طلاب الجامعات ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد العمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية،

وأشار إلى أن المركز يضم مكاتب متخصصة في العمليات السحابية، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم منطقة عمليات متخصصة برصد التهديدات الأمنية للبنية التحتية، والحد من تعرضها للهجمات، ويقوم المركز بتسهيل تقديم جميع الخدمات.

سوق واعدة

وأكد هون بارك، المؤسس المشارك ورئيس فريق التوسع العالمي لدى «بيسبن جلوبال»- في تصريحات لـ«البيان»: إن الإمارات تمثل سوقاً واعداً، يتميز بمعدل نمو سريع في ضوء الرؤية الواضحة والمدروسة للحكومة، وأوضح أن الإمارات إلى جانب دعمها للقطاعات التقليدية مثل الغاز والنفط، فإنها تركز أيضاً على قطاعات جديدة التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم.

وحول سبب اختيار الشركة للإمارات، أكد أن الدعم والتسهيلات التي توفرها الإمارات لم نشهد لها نظيراً من قبل، سواء في الصين أو في كوريا، ما يشكل فرصة مميزة بالنسبة لنا كشركة تكنولوجيا ناشئة.

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