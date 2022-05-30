المجلس الأعلى للطاقة بدبي يناقش الإجراءات التشريعية والتنفيذية لخدمات تبريد المناطق والغاز المسال

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السبعين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث تم عرض الوضع الحالي لسوق تجارة مواد المشتقات البترولية بعد ادراج السياسات والاجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي والتي كان لها آثار إيجابية على تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر بالإضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، كما ساهم بخلق هيكل تنظيمي داعم لتنظيم القطاع من خلال توحيد الاجراءات مع الموزعين نتيجة تعاون الشركات الوطنية المعتمدة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استخدام الحلول الخضراء، استعرضنا خلال الاجتماع تعزيز حلول تبريد المناطق المبتكرة التي تمتاز بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية. وتماشياً مع قرار سمو رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم تداول غاز البترول المسال في إمارة دبي، تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف الى تنظيم قطاع غاز البترول المسال (LPG) عن طريق تحفيز الموزعين على الالتزام بالقوانين المعتمدة والتي كان لها مردود ايجابي في هذا القطاع".:

وأضاف معاليه:"إن الهدف الرئيسي من إصدار القرار رقم 3 لسنة 2021 هو وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف الى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة".

من جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: " قام الأعضاء خلال الاجتماع بالاطلاع على قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، حيث تم اعتماد حزمة اضافية من الاجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزودو الخدمة والمستهلكين في اطار تنظيم هذا القطاع الحيوي".

وأضاف المحيربي: "بعد عقد الاجتماعات التشاورية مع الجهات المختصة، وصلنا الى المراحل الأخيرة في اكمال منظومة اللوائح الارشادية لتحسين أداء كفاءة عمليات تشغيل محطات التبريد المركزي والوصول الى التكلفة المثالية لضمان سعادة المستهلكين في الإمارة".

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