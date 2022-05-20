«رد تاغ» تختتم حملة عروض وهدايا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «رد تاغ»، العلامة المفضلة في منطقة الخليج العربي والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن ختام حملة العروض والسحوبات والهدايا المجانية لموسم رمضان المبارك في 12 مايو 2022. وقدمت هذه المبادرة الاستثنائية، طيلة أيام الشهر الكريم، هدايا وجوائز نقدية للمتسوقين في جميع أنحاء الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر.

واختارت العلامة 5 فائزين أسبوعياً في كل بلد طوال فترة العرض، لتقدم لهم جوائز مادية تختلف من دولة لأخرى. ففي الإمارات وحدها قدمت رد تاغ 5 آلاف درهم لخمسة عملاء محظوظين كل أسبوع لمدة 5 أسابيع. أمّا الجائزة النقدية المخصصة لكل فائز أسبوعياً في البحرين والكويت وعُمان وقطر فبلغت 500 دينار بحريني و400 دينار كويتي و500 ريال عُماني و5 آلاف ريال قطري على الترتيب. وتلقى الفائزون في الكويت جوائز نقدية وصلت قيمتها إلى 600 دينار كويتي خلال الأسبوع الأخير من المبادرة.

وقال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: تغمرنا في رد تاغ مشاعر الفرح مع انتهاء موسم العروض الاستثنائية لشهر رمضان المبارك هذا العام، حيث نجحت العروض والهدايا المذهلة في تجسيد قيم العطاء والامتنان المميزة للشهر الكريم. وانطلقت هذه المبادرة من رغبتنا في تقديم الشكر والعرفان لعملائنا الأوفياء، ونرجو أننا نجحنا في رسم الابتسامة على وجوههم خلال أيام الشهر المبارك.

وحصل كل متسوق بلغت قيمة مشترياته 250 درهماً في الإمارات على هدية بمناسبة الشهر الفضيل. كما قدمت العلامة هدايا للعملاء الذين بلغ الحدّ الأدنى لمشترياتهم في البحرين والكويت وعُمان وقطر 25 ديناراً بحرينياً و20 ديناراً كويتياً و25 ريالاً عُمانياً و250 ريالاً قطرياً على التوالي، تعبيراً عن محبة وامتنان رد تاغ لجميع عملائها خلال الشهر الكريم.

وأضاف شهباز: تتوجه عائلة رد تاغ بأحر التهاني القلبية إلى جميع الفائزين، ونرجو أن تكون مبادرتنا قد أضافت مزيداً من الفرح والبركة إلى أيام الشهر الفضيل. وتهدف العلامة من خلال العروض الرمضانية وغيرها من الحملات المشابهة إلى شكر عملائنا المخلصين والتعبير عن الامتنان العميق لدعمهم المستمر. وتغمرنا جميعاً مشاعر الفخر والسعادة عندما نقرأ تصريحات الفائزين وتعليقاتهم الإيجابية.

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