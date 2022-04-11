شبكة «إمباور» تنمو 33.2% إلى 369 كيلومتراً

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن تجاوز إجمالي طول شبكتها من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي إلى أكثر من 369 كيلومتراً بنمو تجاوز 33.2% خلال الأعوام 2018-2021 . ويعادل الطول الجديد للشبكة التي تمتلكها «إمباور»، في الوقت الراهن 446 مرة طول برج خليفة الأعلى في العالم.

وأوضحت المؤسسة أن التوسع في شبكة أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق يعود لدخول مشاريع جديدة في محفظة مشروعاتها خلال 2021، وأبرزها مرسى العرب وتوسعات مدينة دبي الطبية ومجمع دبي لاند السكني وشبكة الخليج التجاري وشبكة مركز دبي المالي العالمي لنقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق لمشروع وصل 1 وغيرها من مشاريع ضخمة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، أن توسعات المؤسسة في شبكاتها لنقل طاقة تبريد المناطق يأتي في سياق الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة من جهة ومن جهة أخرى هي ترجمة لحقيقة جهود «إمباور» في تطوير بنية تحتية تتلائم مع تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة في دبي. لافتاً الى ارتفاع التوسعات العمرانية المتواصلة التي تشهدها دبي، مؤكداً في الوقت نفسه على أن "عمليات توسيع الشبكة تتم باستخدام أحدث التقنيات، التي تساعد في عملية التوصيل دون انقطاع الخدمة عن المتعاملين".

وأضاف، "نحرص دائما في «إمباور» على تطوير البنية التحتية، واستخدام أحدث التكنولوجيا في ذلك؛ لتحقيق أقصى استفادة من خدمات تبريد المناطق الموافقة لأحدث المعايير الدولية.

مشيراً الى أن "من بين الاستراتيجيات الداعمة لهذا التوجه، والتي ساهمت في تنفيذها «إمباور»، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة المحلي الإجمالي إلى 50%، والخطة الوطنية لتغير المناخ 2017-2050، والمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة".

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