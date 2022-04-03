500 مليون درهم تعاقدات «كاستم شو الإمارات» 2022

المصدر: دبي - البيان

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شهد ختام معرض كاستم شو الإمارات 2022 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي حضوراً كثيفاً من الزوار من مختلف الجنسيات وذلك بعد أن حقق نجاحاً منقطع النظير إذ أسهم التعاون المثمر مع منظمة سيما العالمية توقيع العديد من العقود المحلية والدولية وضم المعرض في هذه الدورة سيارات ودراجات نارية بقيمة 500 مليون درهم، كما شهد استقبال 25 ألف زائر في 3 أيامه، وتقوم الشركة بتقييم للمعرض بهدف إطلاق الدورة المقبلة بأجندة فعاليات ستكون فريدة من نوعها.

وقال جمال صالح بن لاحج رئيس مجلس إدارة «كاستم ايفينت» إن المعرض حقق نتائج فاقت التوقعات سواء من حسن التنظيم أو أعداد الزوار، مشيراً إلى أن التطلعات والخطط التي وضعت لهذا المعرض المتميز، أن يكون أكبر معرض للسيارات والدراجات المعدلة في الشرق الأوسط والعالم، وقال: نتمنى في العام المقبل أن نحظى بمشاركات أوسع من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية والأمريكية.

وأضاف ابن لاحج إن المعرض شهد توقيع اتفاقيات تعاون وعقود بين التجار وأصحاب الكراجات وصفقات ناجحة، كما استقطب المعرض 69 شركة من 15 دولة، وبلغ عدد السيارات المشاركة 360 سيارة، و200 دراجة نارية و100 سيارة تابعة لشركات وجميعها معدلة، كما أسهمت مشاركة منظمة سيما العالمية بـ49 عارضاً في هذه الدورة في إبداء رغبة أغلب العارضين في فتح مقار لهم في دبي والإمارات، وكذلك التعاون في ما يخص السيارات الصحراوية المعدلة بالكامل والمخصصة للتخييم الصحراوي، وغيرها من أنواع السيارات ذات الطابع الفريد، إضافة إلى الكرفانات المتحركة المجهزة بالكامل.

وأشار ابن لاحج إلى أن المعرض نجح في استقطاب هواة وعشاق الدراجات النارية والسيارات المعدلة والكلاسيكية وأصحاب الورش الخاصة، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا من إمارات الدولة كافة والعالم لحضور المعرض، مضيفاً: هذا الأمر دفعنا إلى وضع أفكار وخطط مبتكرة وفريدة من نوعها في الدورة المقبلة.

وأشار ابن لاحج إلى أن معرض كاستم شو الإمارات الأكبر من نوعه في المنطقة نجح في ضم هذا الكم الهائل من السيارات ذات الأفكار الإبداعية والغريبة، وإلى أن المعرض استقطب مجموعات مختلفة من هواة الدراجات النارية من دول الخليج كافة، كما استقطب مجموعة كبيرة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على الحضور وتسجيل العديد من اللقطات مع السيارات المعدلة المتنوعة، وتم تكريم أفضل المشاركين في المعرض في الفئات المختلفة.

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