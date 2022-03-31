مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك "موليس آند كومباني"

المصدر: البيان

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس) كين موليس، الرئيس التنفيذي لبنك "موليس آند كومباني" العالمي بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البنك الرائد في مجال تقديم الاستشارات المالية وإمارة دبي، ومجمل الخدمات التي يقدمها البنك من خلال فرعه القائم في مركز دبي المالي العالمي، وتطلعات البنك لخططه التوسعية في المنطقة في ضوء ما تشهده الإمارات ودول الخليج العربية من مشاريع تطويرية وتنموية كبرى.

كما تطرق النقاش إلى فرص النمو العديدة التي تتيحها دبي للقطاع المالي العالمي من خلال ما توفره من بيئة داعمة قوامها بنية تقنية عالية الاعتمادية وأطر تشريعية وتنظيمية تمتاز بالمرونة والقدرة على التكييف السريع والفعال مع المتغيرات العالمية، فضلاً عما تتمتع به دبي كوجهة رئيسية لاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لبنك موليس آند كو عن تقديره للنهج التنموي الذي تتبعه دولة الإمارات ودبي والقائم على استشراف المستقبل والسعي لإيجاد كافة المقومات التي تضمن تقليص أثر التحديات وزيادة مساحة فرص النجاح، كما أكد اعتزازه بعلاقات التعاون مع دبي، وتطلعات البنك إلى الارتقاء بالشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

يُذكر أن "موليس آند كومباني" هو بنك استثماري عالمي رائد يقدم خدمات استشارية مالية شاملة ومتكاملة عالميًا لاسيما فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الرسملة وإعادة الهيكلة وأسواق رأس المال واستشارات المؤسسات المالية، وتمتد أعمال البنك لتغطي 21 موقعاً جغرافياً في الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا.

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