صندوق «المدى» المغربي يبحث «واقع إيجابي من أجل مستقبل زاهر» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أحيت مؤسسة «المدى»، باعتبارها صندوقاً استثمارياً إفريقياً ذا رأس مال خاص، ندوة في الجناح المغربي ضمن معرض إكسبو دبي 2020، حول موضوع «واقع إيجابي من أجل مستقبل زاهر».

وقال بيان صحافي صادر عن المؤسسة إن الندوة كانت «فرصة لتأكيد انتشاره على الصعيد الإفريقي، وتقاسم رؤيته الاستراتيجية المتعلقة بالواقع الإيجابي والمستدام للأنشطة، كما كانت مناسبة لتكريم الشباب وروح التضامن».

وأضاف «تستجيب هذه الرؤية للإرادة المتجددة باستمرار والرامية لإدراج بصمة المدى ضمن ديمومة شاملة للجميع وعلى المدى البعيد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كل مبادراته، وبذلك يبقى المدى وفياً لتسميته العربية وشعاره»الواقع الإيجابي«.

وأكد أن»صندوق المدى يجسد هذا الطموح منذ أكثر من ثلاثة عقود، في الوقت الذي كان فيه نشاطه تجاه التعريف بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ما يزال في بدايته، وتم تعميم إرادة الصندوق الهادفة لتعزيز الواقع المستدام لنشاطه على جميع مساهماته، مما يشكل طموحاً مشتركاً لبنائه قارة إفريقية مزدهرة«.

وتابع البيان»استطاع ممثلو المدى ومؤسساته ترجمة هذا الالتزام عبر تقديم الأنشطة البارزة في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية، فمن خلال مجالات الفن والثقافة، والتعليم، وريادة الأعمال، تصب أنشطة المدى ومساهماته في طموح مشترك: بناء مستقبل أفضل، من خلال وضع مبادرات اقتصادية وبيئية مستدامة موجهة نحو «الواقع الإيجابي».

كما تلتزم «مؤسسة المدى» وفق البيان بالولوج للفن والثقافة، من خلال مهمة ثلاثية الأبعاد: تعريف المجتمع بأهمية الفن، ودعم الانفتاح الفني للشباب، وتثمين ونشر الموروث الثقافي المغربي والإفريقي.

ومن ضمن مهام المؤسسة مواكبة الشركات الناشئة التي تقدم خدمات مبتكرة، والمساهمة في إبراز جيل جديد من رواد الأعمال المغاربة، ومنظومة فعالة للشركات الناشئة.

وأطلقت مؤسسة المدى في 2020 «الرابط الإيجابي»، وهو برنامج يعطي انتشاراً أكبر لشعار المدى ويلتزم بشكل كلي من أجل النهوض بالشركات الناشئة المبتكرة وريادة الأعمال في صفوف الشباب.

وحتى اليوم، تم إبرام حوالي 300 عقد بين الشركات الناشئة ومختلف هيئات المدى. وهناك خدمات أخرى قيد الهيكلة لتقديم مزيد من الدعم للشركات الناشئة التي تؤكد نجاعة البرنامج.

وعلى صعيد التربية والتعليم، تطور «إنجاز المغرب»، وهي جمعية معترف لها بالمنفعة العامة أنشئت عام 2007، بمبادرة من المدى، عدة برامج تعليمية موجهة للشباب في المغرب قصد تحفيز روح المبادرة لديهم، بتعاون وثيق مع عالم المقاولة.

وقد مكنت بالأساس، منذ نشأتها، من تكوين أكثر من 300000 شاب في مجال ريادة الأعمال في 22 مدينة مغربية وعشرات المناطق القروية.

وتميزت إنجاز المغرب كذلك بإنعاش ريادة الأعمال، من خلال توحيد جهودها مع جهود مساهمات صندوق المدى الاستثماري، لتطوير برامج مبتكرة من قبيل «جماعتي» مع مجموعة «مناجم»، والموجه لتلاميذ الابتدائي في الوسط القروي والمناطق ذات النشاط المعدني، وبرنامج «Up Cooper» مع مجموعة مناجم أيضاً لفائدة التعاونيات التي تنشط في مواقعها المعدنية، و«أكبار المعرفة» مع شركة «ناريفا» من أجل تعريف تلاميذ المستوى الابتدائي بأهمية المحافظة على البيئة وعلى ريادة الأعمال المسؤولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مواجهة الأزمة الصحية التي شهدها العالم، انخرطت مؤسسة المدى في الجهد الجماعي وسلسلة التضامن الوطنية، من خلال مبادرات تستهدف المجتمع المحلي.

وكانت مشاركة المدى في إكسبو 2020 دبي مناسبة من أجل التعبير عن التزامه باعتباره مستثمراً مسؤولاً، ويرتبط بعلاقة قوية مع المجالات والمجتمعات المجاورة لنشاطه.

وشارك في الندوة مديرة الرأسمال البشري للمدى والمديرة المنتدبة لمؤسسة المدى حورية بوعزة، المدير التنفيذي لناريفا المكلف بالمعاملات الدولية والاستراتيجية وعضو اللجنة رضا حمدون، والمديرة التنفيذية المنتدبة ياسمينة العسري.

هذا البرنامج تحت رعاية مؤسسة المدى التي يترأس بها محمد الماجيدي لجنة التوجهات الاستراتيجية.

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