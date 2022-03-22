مصر.. 3700 جنيه زيادة في طن الحديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر ارتفاعا خلال الأيام الماضية، وجاءت الأسعار وفقا لوسائل إعلام مصرية كما يلي:

سعر طن حديد عز 19000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15300 الأسبوع الماضي بفارق 3700 جنيه في الطن.

سعر طن حديد بشاي 19000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 18650 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 18600 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 18350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

وبالنسبة لأسعار الأسمنت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1500 جنيها للطن بعد 1550 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1450 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1450 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل 1450 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1480 جنيها للطن بعد 1500 الأسبوع الماضي

أسمنت أسوان 1350 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1450 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1490 جنيهات للطن بعد 1510 الأسبوع الماضي

اسمنت السويدي 1530 جنيهات للطن بعد 1560 الأسبوع الماضي

اسمنت العسكري بني سويف 1430 جنيهات للطن بعد 1470 الأسبوع الماضي

وكشفت وسائل إعلام مصرية ان هذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز