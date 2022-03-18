تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

المصدر: وكالات

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تتحرك أسعار الذهب في مصر منذ أمس، مدى محدود للغاية يبلغ حده الأقصى نحو 4 جنيهات، رغم التقلبات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًا، والتي وصل مداها أمس إلى حوالي 27 دولارا.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم لكل من المعاملات الفورية والآجلة حولي الساعة 5.19 بتوقيت مصر بأكثر من 10.5 دولار تقريبًا عن أسعار إغلاق أمس الخميس.

وتؤثر أخبار مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا والتقدم الإيجابي في مساراتها على أسعار الذهب عالميًا، لكن سعر الذهب يتحكم فيه بشكل أكبر قوى العرض والطلب وسعر الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى السعر العالمي.

لا تتجاوب أسعار الذهب في مصر بشكل كبير مع الارتفاع أو الانخفاض العالمي، ويرجع بعض التجار ذلك إلى زيادة الطلب المحلي على الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18 مارس 2022

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 1020 جنيهًا.

وانخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 عن السعر في ختام تعاملات أمس الخميس البالغ 1022 جنيهًا بنحو جنيهين.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 892 جنيهًا.

ويتحرك سعر الذهب عيار 21 منذ أمس الخميس وخلال تعاملات اليوم في مدى لا يزيد عن 4 جنيهات، ويتراوح بين 892 و896 جنيهًا.

وهبط سعر الذهب عيار 21 صباح اليوم عن الأسعار مساء أمس الخميس التي تبلغ 894 جنيها، بانخفاض قدره جنيهان.

ووصل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الجمعة 765 جنيهًا.

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